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Yavaş yavaş tüm Galaxy S10 kadrosu açıklanmaya ve netleşmeye devam ediyor. Son olarak Samsung Galaxy S10e fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Galaxy S10e’nin iPhone XR’a rakip olması bekleniyor ve özellikleriyle Galaxy S9 Plus ile yarışacağı düşünülüyor.

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Samsung Galaxy S10e Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S10 Lite iddialarının ardından şirket Galaxy S10e ile gitmeye karar verdi. Canlı görüntüler, Tayvan’daki NBTC ajansı tarafından sertifika belgeleri hazırlanırken sızdırılmış.

Fotoğraflardan biri, delikli kameranın yanında bir cetvel gösteriyor. Kaba ölçüm, ekrandaki özçekim kamera çapının yaklaşık 5 mm olduğuna işaret ediyor.

Görünen o ki, Samsung delikli kamerayı akıllı UI öğeleriyle gizlemeye çalışmıyor. Galaxy S10 ve Galaxy S10 +, ekran parmak izi tarayıcıları olan 6.1 inç ve 6.4 inç kavisli ekranlı cihazlar olurken, Galaxy S10e 5.8 inç düz bir ekrana sahip olacak ve parmak izi tarayıcı yan taraftaki güç düğmesine yerleşecek.

Geçtiğimiz haftanın sonunda Galaxy S10e’nin ilk render’ını gördük ve bugün tüm set karşımızda. Geçtiğimiz hafta, aşağıda gösterilen yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısından bir haber alamamıştık. Şimdi detaylarıyla karşımızda.

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Ne yazık ki, Galaxy S10e’ye özel olduğu söylenen Kanarya Sarısı rengi henüz ortaya çıkmadı.

Samsung, 20 Şubat’ta Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+’ı açıklayacak ve çıkış tarihinin ertesi günü ön sipariş almaya başlayacak. Sızıntı oranı göz önüne alındığında, o zamana kadar öğrenilecek çok az şey kalmasını bekliyoruz. Samsung S10e fiyatı 700 dolar fiyata sahip olacak.

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