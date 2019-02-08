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Son gelişmelere göre Spotify reklamları engelleyen kullanıcıların hesaplarını kapatacak. Müzik akışı hizmeti sunan Spotify kısa süre önce 2018 yılı finansal raporunu açıklamıştı. Firma aynı zamanda Şartlar ve Koşullar sözleşmesini de güncelledi. Yeni kurallar Spotify’da reklamları engellemenin ya da reklam engellemeyi sağlayan araçların dağıtımının kullanıcı hesabının dondurulması ya da sonlandırılmasına neden olacağını belirtiyor.

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Spotify Reklamları Engelleyen Kullanıcıların Hesaplarını Kapatacak

2018 için yayınlanan rapora bakılırsa Spotify’dan ücretsiz yararlanan kullanıcıların yaklaşık yüzde 2’si şarkılar arasındaki reklamları engelleyen uygulama veya araçlardan faydalanıyor. Firma bir kullanıcının hesabında reklam engelleme odaklı alışılmadık bir aktivite tespit ettiğinde kullanıcıyı bu konuda uyaran bir e-posta gönderiyor, uyarının dikkate alınmaması durumunda hesapları sonlandırıyor.

Yeni kullanıcı sözleşmesi 1 Mart’tan itibaren tam anlamıyla yürürlüğe girecek, Spotify’ı ücretsiz ve reklamları engellenmiş şekilde kullanmak bu tarihten itibaren önlenecek.

Spotify’ın 2018 yılı mali raporlarına göre hizmetten 207 milyon aylık aktif kullanıcı yararlanıyor. Bu kullanıcılardan 96 milyonu Premium hesap sahibi; yani aylık abonelik karşılığı kısıtlamasız ve reklamsız bir deneyim elde ediyor. Diğer 116 milyon kullanıcı servisten reklam destekli olarak faydalanmakta. Ücretsiz kullanımda reklamların yanı sıra çevrimdışı müzik dinleyebilme gibi başka önemli özellikler de devre dışı.

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Spotify tatil dönemlerinde birkaç aylık indirimlerle Premium kullanıcı sayısında kayda değer artışlar sağlamayı başarmıştı. Reklam engelleyen hesapların yasaklanmasıyla birlikte ücretli aboneliğe geçen kullanıcı sayısında hissedilir bir artış olup olmayacağını zaman gösterecek.

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