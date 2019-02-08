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Kasım ayında, Mi Mix 3’ün Gece Sahnesi kamera özelliğinin Mi 8 ve Mi Mix 2S amiral gemilerine ulaşacağını öğrendik. Güncelleme sonunda Redmi Note 7’ye kadar geldi ve şimdi Chuan Wang, Xiaomi VP ve kurucu ortağı, bir telefonun daha bu harika gece çekim özelliğine sahip olacağını söylüyor: Xiaomi Mi 8 Lite.

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Xiaomi Mi 8 Lite Güncellemesi Yeni Kamera Özelliği Getiriyor

Xiaomi Mi 8 Lite Güncellemesi Yeni Kamera Özelliği Getiriyor

Wang, mühendislerin Gece Manzarası algoritmasını lite amiral gemisine taşımak için fazla mesai yaptıklarını ve hatta Mi 8 Lite sahiplerinin Mi Mix 3 ile alınmış yukarıdaki görsele oldukça yakın çekimler elde edeceğini söylüyor. Night Scene özelliği Redmi Note 7 gibi 14 nm yonga setine sahip orta seviye telefonların bile gece çekimlerinde oldukça başarılı olabileceğini göstermişti. Redmi Note 7 karanlık koşullarda harika görüntüler kaydediyor. Bu yüzden daha fazla Xiaomi telefonunun bu özelliğe sahip olduğunu görmek şaşırtıcı değil.

Çin’deki kullanıcılar şu anda Lunar Yeni Yılı kutluyor ve üretici şimdi Mi 8 SE için bir indirim bile yaptı. Cihazın fiyatı Çin’de 195 dolar seviyesine indirildi. Bu telefonun haziran ayında çıkış yaptığından bu yana ulaştığı en düşük fiyat. Xiaomi Mi 8 SE fiyatı ülkemizde 2800 lira seviyesinde.

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Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırmaları:

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