Xiaomi Mi 8 Lite ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariyle alternatif durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Xiaomi Mi 8
|Boyut
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|154.9 x 74.8 x 7.6 mm
|Ağırlık
|169 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|6.26 inç
IPS ekran
|6.21 inç
AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280
(403 ppi)
|1080 x 2248 (402 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|Snapdragon 845
|AnTuTu puanı
|144.600
|271.164
|Ekran Oranı
|%82.5
|%83.82
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok
|2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX yok
|Bluetooth 5, aptX var
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5mm yok
|Type-C, 3.5 mm yok
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3350 mAh, Hızlı Şarj
|3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)
Xiaomi Mi 8 Lite mı? Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç
İki cihaz arasında %100’den fazla fiyat farkı bulunuyor ve bakıldığında tasarım anlamında Xiaomi Mi 8 Lite’ın fiyatına kıyasla oldukça iddialı olduğu görülüyor. Donanım tarafında daha yavaş bir çipsete sahip olsa da hala her görev için gayet yeterli. Batarya kapasitesi büyük kardeşi ile aynı, RAM’i 6 yerine 4 GB ancak yine gayet iyi. Ekran boyutu, ağırlık ve gövde kalınlığı tarafında Xiaomi Mi 8 kadar başarılı. Bizce Mi 8 Lite fiyatına göre daha fazla özellik sunuyor. Daha küçük çentiği bile Xiaomi Mi 8’e göre önemli bir avantaj.
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