Xiaomi Mi 8 Lite ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

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Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariyle alternatif durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8

Telefon Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 154.9 x 74.8 x 7.6 mm Ağırlık 169 gram 175 gram Ekran boyutu 6.26 inç

IPS ekran 6.21 inç

AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280

(403 ppi) 1080 x 2248 (402 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 660 Snapdragon 845 AnTuTu puanı 144.600 271.164 Ekran Oranı

%82.5 %83.82 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps

OIS yok 2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX yok Bluetooth 5, aptX var Yuvalar USB Type-C, 3.5mm yok Type-C, 3.5 mm yok Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç

İki cihaz arasında %100’den fazla fiyat farkı bulunuyor ve bakıldığında tasarım anlamında Xiaomi Mi 8 Lite’ın fiyatına kıyasla oldukça iddialı olduğu görülüyor. Donanım tarafında daha yavaş bir çipsete sahip olsa da hala her görev için gayet yeterli. Batarya kapasitesi büyük kardeşi ile aynı, RAM’i 6 yerine 4 GB ancak yine gayet iyi. Ekran boyutu, ağırlık ve gövde kalınlığı tarafında Xiaomi Mi 8 kadar başarılı. Bizce Mi 8 Lite fiyatına göre daha fazla özellik sunuyor. Daha küçük çentiği bile Xiaomi Mi 8’e göre önemli bir avantaj.

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Xiaomi Mi 8 Lite

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