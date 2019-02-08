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Xiaomi Mi 8 Lite ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması

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Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariyle alternatif durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8
TelefonXiaomi Mi 8 LiteXiaomi Mi 8
Boyut156.4 x 75.8 x 7.5 mm 154.9 x 74.8 x 7.6 mm
Ağırlık169 gram 175 gram
Ekran boyutu6.26 inç
IPS ekran 		6.21 inç
AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280
(403 ppi) 		1080 x 2248 (402 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciSnapdragon 660 Snapdragon 845
AnTuTu puanı144.600 271.164
Ekran Oranı
%82.5%83.82
RAM4 GB6 GB
KameraÇift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok		2160p’de 30fps, 1080p’de 240fps 720p’de 240fps; OIS var
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX yokBluetooth 5, aptX var
YuvalarUSB Type-C, 3.5mm yokType-C, 3.5 mm yok
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3350 mAh, Hızlı Şarj 3400 mAh, Hızlı Şarj (4.0+)

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Xiaomi Mi 8 mi? İşte Sonuç

İki cihaz arasında %100’den fazla fiyat farkı bulunuyor ve bakıldığında tasarım anlamında Xiaomi Mi 8 Lite’ın fiyatına kıyasla oldukça iddialı olduğu görülüyor. Donanım tarafında daha yavaş bir çipsete sahip olsa da hala her görev için gayet yeterli. Batarya kapasitesi büyük kardeşi ile aynı, RAM’i 6 yerine 4 GB ancak yine gayet iyi. Ekran boyutu, ağırlık ve gövde kalınlığı tarafında Xiaomi Mi 8 kadar başarılı. Bizce Mi 8 Lite fiyatına göre daha fazla özellik sunuyor. Daha küçük çentiği bile Xiaomi Mi 8’e göre önemli bir avantaj.

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Xiaomi Mi 8 Lite ve Xiaomi Mi 8 Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8 Lite

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