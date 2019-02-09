Sahip olduğunuz Android telefonda iCloud e-posta hesabı kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara bakıyoruz. iPhone ya da iPad’den Android işletim sistemli bir akıllı telefon ya da tablete geçiş yapıyorsanız iCloud e-posta hesabınızı yeni cihazda kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Android cihazda elbette bir Google hesabı (Gmail) olacak ama iCloud hesabınızı da kullanabileceksiniz.
Android Telefonda iCloud E-Posta Hesabı Kullanmak
Apple, iCloud e-posta hesaplarında iki aşamalı doğrulama özelliğini varsayılan hale getirdiği için işlemin en kolay yolu iCloud e-posta hesabı için uygulamaya özel parola oluşturmak.
iCloud E-posta Hesabı İçin Uygulamaya Özel Parola Oluşturmak
- Bilgisayarınızdaki masaüstü web tarayıcısını açın.
- appleid.apple.com adresine gidin ve Apple hesabınızla oturum açın.
- Security sekmesinin altındaki Generate Password… seçeneğine tıklayın.
- Parolanız için bir isim girin. (Android Email gibi)
- Create seçeneğine tıklayın.
- Oluşturulan parolayı not alın. iCloud hesabınızı Android’li cihazınıza eklerken bu parolaya ihtiyacınız olacak.
iCloud E-Posta Hesabını Android Telefona Eklemek
- Bildirim alanında aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.
- Dişli çark simgeli butona dokunarak Settings menüsüne erişin.
- Accounts seçeneğine girin.
- Add account ile devam edin.
- Personal (IMAP) seçeneğine dokunun.
- iCloud e-posta adresinizi yazın.
- Next‘e dokunun.
- Web tarayıcınızda oluşturduğunuz uygulamaya özel parolanızı girin.
- Next butonunu kullanın.
- Etkinleştirmek istediğiniz seçeneklerin kutucuklarını işaretleyin.
- Next butonlarına dokunarak ilerleyin.
iCloud e-posta hesabınızı Android işletim sistemli cihazınızda kullanabileceksiniz.
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