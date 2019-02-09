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Sahip olduğunuz Android telefonda iCloud e-posta hesabı kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara bakıyoruz. iPhone ya da iPad’den Android işletim sistemli bir akıllı telefon ya da tablete geçiş yapıyorsanız iCloud e-posta hesabınızı yeni cihazda kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Android cihazda elbette bir Google hesabı (Gmail) olacak ama iCloud hesabınızı da kullanabileceksiniz.

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Android Telefonda iCloud E-Posta Hesabı Kullanmak

Apple, iCloud e-posta hesaplarında iki aşamalı doğrulama özelliğini varsayılan hale getirdiği için işlemin en kolay yolu iCloud e-posta hesabı için uygulamaya özel parola oluşturmak.

iCloud E-posta Hesabı İçin Uygulamaya Özel Parola Oluşturmak

Bilgisayarınızdaki masaüstü web tarayıcısını açın.

appleid.apple.com adresine gidin ve Apple hesabınızla oturum açın.

adresine gidin ve Apple hesabınızla oturum açın. Security sekmesinin altındaki Generate Password… seçeneğine tıklayın.

sekmesinin altındaki seçeneğine tıklayın. Parolanız için bir isim girin. (Android Email gibi)

Create seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Oluşturulan parolayı not alın. iCloud hesabınızı Android’li cihazınıza eklerken bu parolaya ihtiyacınız olacak.

iCloud E-Posta Hesabını Android Telefona Eklemek

Bildirim alanında aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.

Dişli çark simgeli butona dokunarak Settings menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Accounts seçeneğine girin.

seçeneğine girin. Add account ile devam edin.

Personal (IMAP) seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. iCloud e-posta adresinizi yazın.

Next ‘e dokunun.

‘e dokunun. Web tarayıcınızda oluşturduğunuz uygulamaya özel parolanızı girin.

Next butonunu kullanın.

butonunu kullanın. Etkinleştirmek istediğiniz seçeneklerin kutucuklarını işaretleyin.

Next butonlarına dokunarak ilerleyin.

iCloud e-posta hesabınızı Android işletim sistemli cihazınızda kullanabileceksiniz.

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