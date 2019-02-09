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Android Telefonda iCloud E-Posta Hesabı Kullanmak

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Sahip olduğunuz Android telefonda iCloud e-posta hesabı kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara bakıyoruz. iPhone ya da iPad’den Android işletim sistemli bir akıllı telefon ya da tablete geçiş yapıyorsanız iCloud e-posta hesabınızı yeni cihazda kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Android cihazda elbette bir Google hesabı (Gmail) olacak ama iCloud hesabınızı da kullanabileceksiniz.

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Android Telefonda iCloud E-Posta Hesabı Kullanmak

Apple, iCloud e-posta hesaplarında iki aşamalı doğrulama özelliğini varsayılan hale getirdiği için işlemin en kolay yolu iCloud e-posta hesabı için uygulamaya özel parola oluşturmak.

iCloud E-posta Hesabı İçin Uygulamaya Özel Parola Oluşturmak

  • Bilgisayarınızdaki masaüstü web tarayıcısını açın.
  • appleid.apple.com adresine gidin ve Apple hesabınızla oturum açın.
  • Security sekmesinin altındaki Generate Password… seçeneğine tıklayın.
  • Parolanız için bir isim girin. (Android Email gibi)
  • Create seçeneğine tıklayın.
  • Oluşturulan parolayı not alın. iCloud hesabınızı Android’li cihazınıza eklerken bu parolaya ihtiyacınız olacak.

iCloud E-Posta Hesabını Android Telefona Eklemek

  • Bildirim alanında aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.
  • Dişli çark simgeli butona dokunarak Settings menüsüne erişin.
  • Accounts seçeneğine girin.
  • Add account ile devam edin.
  • Personal (IMAP) seçeneğine dokunun.
  • iCloud e-posta adresinizi yazın.
  • Next‘e dokunun.
  • Web tarayıcınızda oluşturduğunuz uygulamaya özel parolanızı girin.
  • Next butonunu kullanın.
  • Etkinleştirmek istediğiniz seçeneklerin kutucuklarını işaretleyin.
  • Next butonlarına dokunarak ilerleyin.

iCloud e-posta hesabınızı Android işletim sistemli cihazınızda kullanabileceksiniz.

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