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Casper VIA A3 Plus ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

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Birbirlerinden farklı bir fiyat aralığında bulunan Xiaomi Mi 8 Lite ve Casper VIA A3 Plus kıyaslaması epey merak edilen akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? Aşağıdaki karşılaştırma bizi bunu söyleyecek.

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Casper VIA A3 Plus ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 LiteCasper VIA A3 Plus
Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 155 x 75.5 x 7.85 mm
Ağırlık 169 gram 198 gram
Ekran boyutu 6.26 inç
IPS ekran 		6.2 inç
IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280
(403 ppi) 		1080 x 2246 (FHD+)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
Ekran / Gövde oranı
 %82.5 %82.77
İşlemci Snapdragon 660 MediaTek MT6771
(Helio P60)
AnTuTu puanı 144.600 140.000
RAM4 GB6 GB
Kamera Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön Çift 16 MP (f/2.0), 5 MP (f/2.4) arka, 8 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok 1080p’de 30fps, OIS yok
Bluetooth sürümü Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2
Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm yok Type-C 2.0
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3000 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı Casper VIA A3 Plus mı? Sonuç

Xiaomi telefonlar hakkında ilgi çekici olan şey fiyatlarına göre her zaman yüksek performans sunmalarıdır. Xiaomi Mi 8 Lite bu nedenle bizce rakipsiz bir cihaz. Büyük ekranlı, geniş bataryalı, yüksek teknolojili, kamera ve depolama alanlarında beklenenin üzerinde performans veren ve yapmasını istediğiniz hemen her şeyi yapabilen bir telefon. Gerek tasarım, gövde oranı ve gerekse genel kullanım deneyimi anlamında bizce Casper VIA A3 Plus, Xiaomi Mi 8 Lite karşısında çaresiz kalıyor. Xiaomi Mi 8 Lite bunu yaklaşık 1000 lira daha ucuz olarak başarıyor.

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Casper VIA A3 Plus
Casper VIA A3 Plus

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