Birbirlerinden farklı bir fiyat aralığında bulunan Xiaomi Mi 8 Lite ve Casper VIA A3 Plus kıyaslaması epey merak edilen akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? Aşağıdaki karşılaştırma bizi bunu söyleyecek.
Casper VIA A3 Plus ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Casper VIA A3 Plus
|Boyut
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|155 x 75.5 x 7.85 mm
|Ağırlık
|169 gram
|198 gram
|Ekran boyutu
| 6.26 inç
IPS ekran
|6.2 inç
IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280
(403 ppi)
|1080 x 2246 (FHD+)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran / Gövde oranı
|%82.5
|%82.77
|İşlemci
|Snapdragon 660
|MediaTek MT6771
(Helio P60)
|AnTuTu puanı
|144.600
|140.000
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön
|Çift 16 MP (f/2.0), 5 MP (f/2.4) arka, 8 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok
|1080p’de 30fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5.0
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm yok
|Type-C 2.0
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3350 mAh, Hızlı Şarj
|3000 mAh
Xiaomi Mi 8 Lite mı Casper VIA A3 Plus mı? Sonuç
Xiaomi telefonlar hakkında ilgi çekici olan şey fiyatlarına göre her zaman yüksek performans sunmalarıdır. Xiaomi Mi 8 Lite bu nedenle bizce rakipsiz bir cihaz. Büyük ekranlı, geniş bataryalı, yüksek teknolojili, kamera ve depolama alanlarında beklenenin üzerinde performans veren ve yapmasını istediğiniz hemen her şeyi yapabilen bir telefon. Gerek tasarım, gövde oranı ve gerekse genel kullanım deneyimi anlamında bizce Casper VIA A3 Plus, Xiaomi Mi 8 Lite karşısında çaresiz kalıyor. Xiaomi Mi 8 Lite bunu yaklaşık 1000 lira daha ucuz olarak başarıyor.
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