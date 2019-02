REKLAMLAR

Birbirlerinden farklı bir fiyat aralığında bulunan Xiaomi Mi 8 Lite ve Casper VIA A3 Plus kıyaslaması epey merak edilen akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? Aşağıdaki karşılaştırma bizi bunu söyleyecek.

Casper VIA A3 Plus ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması



Xiaomi Mi 8 Lite Casper VIA A3 Plus Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 155 x 75.5 x 7.85 mm Ağırlık 169 gram 198 gram Ekran boyutu 6.26 inç

IPS ekran 6.2 inç

IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280

(403 ppi) 1080 x 2246 (FHD+) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran / Gövde oranı

%82.5 %82.77 İşlemci Snapdragon 660 MediaTek MT6771

(Helio P60) AnTuTu puanı 144.600 140.000 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön Çift 16 MP (f/2.0), 5 MP (f/2.4) arka, 8 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok 1080p’de 30fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm yok Type-C 2.0 Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3000 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı Casper VIA A3 Plus mı? Sonuç

Xiaomi telefonlar hakkında ilgi çekici olan şey fiyatlarına göre her zaman yüksek performans sunmalarıdır. Xiaomi Mi 8 Lite bu nedenle bizce rakipsiz bir cihaz. Büyük ekranlı, geniş bataryalı, yüksek teknolojili, kamera ve depolama alanlarında beklenenin üzerinde performans veren ve yapmasını istediğiniz hemen her şeyi yapabilen bir telefon. Gerek tasarım, gövde oranı ve gerekse genel kullanım deneyimi anlamında bizce Casper VIA A3 Plus, Xiaomi Mi 8 Lite karşısında çaresiz kalıyor. Xiaomi Mi 8 Lite bunu yaklaşık 1000 lira daha ucuz olarak başarıyor.

Casper VIA A3 Plus

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum