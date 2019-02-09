REKLAMLAR

Popüler hava durumu uygulamalarından Dark Sky’a koyu mod özelliği nihayet kazandırıldı.

REKLAMLAR

Dark Mode / Koyu Mod özellikle son birkaç yılda popüler bir özellik haline geldi. OLED ekranların üst düzey ve son dönemde orta düzey akıllı telefonlarda boy göstermesiyle birlikte cihazlarda bu teknolojinin avantajını kullanan koyu mod özellikli arayüz ve uygulamalar yaygınlaştı.

Dark Sky Hava Durumu Uygulamasına Koyu Mod Özelliği Geldi

Google ve Apple’ın mobil işletim sistemleri olan Android ile iOS koyu mod özelliğini henüz sistem düzeyinde desteklemiyor ancak her iki işletim sisteminin yeni majör versiyonlarında bu destek yer alacak. Şu anda daha çok uygulamalara bu özelliğin geliştiriciler tarafından kazandırıldığını görmekteyiz.

Söz konusu koyu mod özellikli uygulamalara gelince en başarılı hava durumu uygulamalarından birisi olan Dark Sky’a da koyu mod özelliğinin geldiğini belirtmeden geçemiyoruz.

REKLAMLAR

Uygulamayı son versiyona güncelleyen kullanıcılar Light, Dark ve Daylight temaları arasında tercih yapabiliyor. Bir de Automatic seçeneği var; bu seçenek tercih edildiğinde güneşin batmasıyla birlikte arayüz Dark Mode’a geçiyor.

Dark Sky uygulaması Google Play Store ve Apple App Store uygulama mağazasından indirilebiliyor. Uygulamanın Android versiyonu ücretsiz indirilebilse de gelişmiş özelliklerden yararlanabilmek için 3 USD karşılığında Premium versiyona geçiş yapılması gerekiyor. iOS versiyonu ise 3.99 USD karşılığında satın alınabiliyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.