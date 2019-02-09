En Az ve En Çok SAR Değeri Olan Telefonlar: 2019 Radyasyon Oranları

REKLAMLAR

Son zamanlarda tüketiciler akıllı telefonlarda radyasyon oranlarının sağlık tehdidi oluşturması ihtimaline karşı elinden geldiğince özen göstermeye çalışlıyor. Alman Radyasyondan Korunma Dairesi (Bundesamt für Strahlenschutz) tarafından yayınlanan bir rapor, bazı yeni ve eski akıllı telefon modellerinin yaydığı radyasyon miktarını ortaya çıkardı. Veriler kilogram başına watt cinsinden ele alındı. Grafikte daha düşük puana sahip olanlar “daha güvenli” telefonlar; yani daha küçük radyasyon değerine sahip telefonlar oluyor.

REKLAMLAR

En az SAR değerine sahip cep telefonları – 2019

En az radyasyon yayan modeller

Bu verilere göre, en yüksek düzeyde radyasyon yayan telefon, kilogram başına 1.75 watt radyasyon ile Xiaomi Mi A1‘dir (alt taraftaki listeye bakın). OnePlus 5T, kilogram başına 1,68 watt ile ikinci sırada. Hemen her tüketicinin elinde bulabileceğiniz ve yüksek radyasyon gösteren bazı popüler telefonlar arasında OnePlus 6T (4. sıra, kilogram başına 1.55 watt), Pixel 3 XL (7. sıra, kilogram başına 1.39 watt) ve Pixel 3 (12. sıra, kilogram başına 1.33 watt) ve Apple iPhone 8 (14. sıra, kilogram başına 1.32 watt) var. Pixel telefonlar dışında listedeki hemen her cihaz Türkiye’de popüler durumda.

En çok SAR değerine sahip cep telefonları – 2019

En çok radyasyon yayan modeller

Düşük SAR değerine sahip telefonlara gelindiğinde ise Samsung Galaxy Note 8 ve ZTE Axon Elite‘in her ikisi de kilogram başına 0.17 watt SAR değeri ile en üstte yer alıyor. LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy A8 cep telefonları üçüncü sırayı paylaşıyor (kilogram başına 0,24 watt). Samsung’dan bahsetmişken, listedeki en az SAR değerine sahip telefonların yarısı Samsung tarafından üretilmiş. Buna Galaxy S8+ (0.26), Galaxy S9+ (0.29) ve Samsung Galaxy S8 (0.32) gibi cihazlar örnek verilebilir.

REKLAMLAR

Bir telefonu tehlikeli yapan bilinen bir radyasyon değeri olmadığını hatırlatalım. Ancak evrensel olmamakla birlikte bazı kriterler konulmuş durumda. Örneğin, Alman çevreci grubu ‘Der Blaue Engel’ (Mavi Melek), yalnızca kilogram başına 0,60 ve daha düşük bir radyasyon değerine sahip akıllı telefonları sertifikalandırıyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum