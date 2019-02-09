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Honor Play ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

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Birbirlerine yakın fiyat aralığında bulunan Honor Play ve Casper VIA A3 Plus epey kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? İşte Huawei Mate 20 Lite ve Honor Play karşılaştırması.

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Huawei Mate 20 Lite ve Honor Play Karşılaştırması

Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 Lite
Honor PlayHonor PlayHuawei Mate 20 Lite
Boyut157.91 x 74.27 x 7.48 mm 158.3 x 75.3 x 7.6 mm
Ağırlık176 gram 172 gram
Ekran boyutu6.3 inç IPS ekran 6.3 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2340 (FHD+) 1080 x 2340 piksel (409 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
Ekran / Gövde oranı
%83.07 %81.7
İşlemciHiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 710
AnTuTu puanı204.900 136.600
RAM4 GB4 GB
KameraÇift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30fps, OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 4.2, aptX var Bluetooth 4.2, aptX var
YuvalarType-C, 3.5mm yok USB Type-C, 3.5mm var
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3750 mAh, Hızlı Şarj3750 mAh, Hızlı Şarj

Honor Play mi Huawei Mate 20 Lite mı? Sonuç

Honor Play ve Mate 20 Lite aynı fiyat aralığına sahip. Peki hangisi daha iyi? Öncelikle 3.5mm yuvası ile başlayalım. Honor Play’de bu desteklenmiyor. Kablolu müzik dinleyenler için önemli olabilir. Diğer taraftan Honor Play’in video kayıt çözünürlüğü daha yüksek. Ancak kamera çekimlerinde Mate 20 Lite kadar iyi değil. Ekran gövde oranı tarafında da Honor Play daha önde. Yani daha ince çerçeveleri bulunuyor. RAM, depolama ve pil kapasitesi gibi diğer tüm özellikler de aynı. Ancak işler yonga seti tarafında değişiyor.

Honor Play çok daha hızlı bir çipsete sahip. Bu da genel olarak daha istikrarlı ve daha performanslı bir telefon demek. Bizce karşılaştırmanın kesin kazananı Honor Play oluyor.

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Honor Play
Honor Play

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