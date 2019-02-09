Honor Play ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

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Birbirlerine yakın fiyat aralığında bulunan Honor Play ve Casper VIA A3 Plus epey kıyaslanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? İşte Huawei Mate 20 Lite ve Honor Play karşılaştırması.

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Huawei Mate 20 Lite ve Honor Play Karşılaştırması

Huawei Mate 20 Lite

Honor Play Honor Play Huawei Mate 20 Lite Boyut 157.91 x 74.27 x 7.48 mm 158.3 x 75.3 x 7.6 mm Ağırlık 176 gram 172 gram Ekran boyutu 6.3 inç IPS ekran 6.3 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2340 (FHD+) 1080 x 2340 piksel (409 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran / Gövde oranı

%83.07 %81.7 İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 710 AnTuTu puanı 204.900 136.600 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön

Video 2160p’de 30fps, OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2, aptX var Bluetooth 4.2, aptX var Yuvalar Type-C, 3.5mm yok USB Type-C, 3.5mm var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3750 mAh, Hızlı Şarj 3750 mAh, Hızlı Şarj

Honor Play mi Huawei Mate 20 Lite mı? Sonuç

Honor Play ve Mate 20 Lite aynı fiyat aralığına sahip. Peki hangisi daha iyi? Öncelikle 3.5mm yuvası ile başlayalım. Honor Play’de bu desteklenmiyor. Kablolu müzik dinleyenler için önemli olabilir. Diğer taraftan Honor Play’in video kayıt çözünürlüğü daha yüksek. Ancak kamera çekimlerinde Mate 20 Lite kadar iyi değil. Ekran gövde oranı tarafında da Honor Play daha önde. Yani daha ince çerçeveleri bulunuyor. RAM, depolama ve pil kapasitesi gibi diğer tüm özellikler de aynı. Ancak işler yonga seti tarafında değişiyor.

Honor Play çok daha hızlı bir çipsete sahip. Bu da genel olarak daha istikrarlı ve daha performanslı bir telefon demek. Bizce karşılaştırmanın kesin kazananı Honor Play oluyor.

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Honor Play

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