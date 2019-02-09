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Nokia 2 Android 8.1 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Nokia 2 akıllı telefonun yazılım konusundaki kaderi ilginç bir hal aldı.

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2017 yılında Android Nougat işletim sistemi versiyonu ve 1 GB RAM ile satışa sunulan giriş seviyesi akıllı telefon Oreo güncellemesi konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Nokia güncelleme konusunda kullanıcılara seçenek sunuyor: Daha akıcı bir deneyim için Nougat’la yola devam edilebiliyor ya da bazı arayüz özelliklerinden feragat ederek Oreo’ya geçiş yapılabiliyor.

Nokia 2 Android 8.1 Oreo Güncellemesi Yolda

Nokia 2 akıllı telefon için Android Oreo güncellemesi neredeyse yayınlanmak üzere. Beta programı katılımcılarına gönderilen e-postada test aşamasının tamamlandığı ve güncellemenin yakın zamanda dağıtıma gireceği belirtiliyor.

Güncelleme paketi cihazı Android 8.1 versiyonuna yükseltecek. Android Go değil standart Android işletim sistemi söz konusu. HMD CPO’su Juho Sarvikas bu işletim sistemlerinin ikisi arasında geçişin mümkün olmadığını daha önce ifade etmişti.

Güncellemenin dağıtımının ne zaman başlayacağı açıklanmış değil, Nokia 2 sahiplerinin bir süre beklemeleri gerekebilir.

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Kasım 2017’de kullanıcılarla buluşturulan Nokia 2 akıllı telefon 143.5 x 71.3 x 9.3 mm boyutlarında ve 161 gram ağırlığında. Cihazın 5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip.

Ürün 28 nm üretim teknolojili Qualcomm Snapdragon 212 yongaseti, 1 GB RAM, 8 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 8 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 4100 mAh kapasiteli pil gibi mütevazi bileşenler içeriyor.

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