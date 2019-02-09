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Oppo F11 Pro epey ilginç bir telefon olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay Çin’deki telefon endüstrisinden sızdırılan bilgiler dünyanın en harika telefonlarını yapan Oppo ve vivo’nun pop-up kameraları daha fazla cihaz üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Her ne kadar spekülasyonlar vivo X25 ve Oppo R19’un bu cihazlar arasında olduğunu söylese de, NEX benzeri periskop özçekim kamerası olan vivo V15 Pro’nun resmi olarak tanıtıldığını gördük. Şimdiyse karşımızda bir başka periskop kameralı telefon Oppo F11 Pro var. İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Oppo F11 Pro Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Oppo F11 Pro

Üstten açılır kameralı Oppo F11 Pro’nun ilk resmi render’ları ile karşı karşıyayız. Görüntülere göre özçekim kamerası cihazın orta tepe noktasından yukarı doğru açılacak. Bunu ilk kez geçtiğimiz yıl vivo NEX S’te görülen kamera tasarımına benzetebiliriz, hatta aynısı.

Poster ayrıca 48 MP ve “Düşük ışıkta mükemmel portre” çektiği söylenen bir lense işaret ediyor. Yani Oppo F11 Pro ya Samsung ISOCELL GM1 ya da Sony IMX586 sensörüne sahip olacak. Bu kamera arka tarafta yer alacak ve yeni özçekim kamerası 32 MP olacak.

Render ayrıca arkadaki çift kamera kurulumunda tek bir LED flaş ve normal oval parmak izi okuyucu bulunduğunu söylüyor. Renk seçenekleri arasında bir tarafta mavi ve diğer tarafta Oppo R17 renklerinden biri olan kırmızı var. Ayrıca ilgi çekici geçişli bir renk seçeneği ile karşı karşıyayız.

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Oppo F11 Pro fiyatı için 800 tahminleri yapılıyor. Oppo F11 özellikleri arasında Type-C USB, 6.5 inç ekran, 1080×2340 piksel çözünürlük, 6 GB RAM, Snapdragon 855 yonga seti, 3.5mm kulaklık ve 4500 mAh batarya var.

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