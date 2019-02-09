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Samsung Galaxy M30 epey ilginç özelliklere sahip gibi görünüyor. Samsung, Galaxy M10 ve Galaxy M20’yi duyurduktan kısa bir süre sonra, üçüncü bir M serisi cihazı daha tanıtması bekleniyordu. Hindistan’ın PriceKart.com sitesinden yapılan bir sızıntı, aşağıdaki Galaxy M30 şematiğini ortaya çıkardı. İşte Samsung Galaxy M30 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Samsung Galaxy M30 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy M30 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi

Diğer iki Galaxy M telefonunda olduğu gibi, M30’un hem siyah hem de mavi renk seçenekleri olacak. M20 gibi bir parmak izi tarayıcısı var, ancak M20 ve M30 arasındaki en belirgin fark bir ek kamera oluyor. Bu üçlü kameralar sırasıyla bir adet 13 MP ana kamera ve sırasıyla telefoto ile geniş açı olmak üzere 5 MP iki kameradan oluşuyor.

Şema, Samsung M30’un boyutlarının M20’lerden biraz daha uzun ve daha geniş olduğunu gösteriyor. Telefon 159 mm uzunluğunda ve 75.1 mm genişliğindedir. Telefonun altında bir USB-C bağlantı noktası var. İlginç bir şekilde, şema herhangi bir 3.5mm kulaklık jakına işaret etmiyor.

Samsung Galaxy M30

Samsung M30 özelliklerinin M20 ile yakın olduğu görülüyor: FHD+ çözünürlüğünde 6.38 inç Infinity-V AMOLED ekran ve Exynos 7904 yonga seti var. Bellek açısından, rapor 64 GB’a kadar dahili depolama ve 4 GB RAM görebileceğimizi iddia ediyor. Fiyat tarafında ise M30 için 250-300 dolar tahmini yapılmış.

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M30’un M20 ile aynı 5.000 mAh batarya kapasitesi sunması bekleniyor. Ayrıca ön kameranın f / 2.0 diyafram açıklığı sunan 16 MP bir lensten oluştuğu paylaşılıyor. Bu durumda anlaşılıyor ki yeni giriş seviyesi uygun fiyatlı Samsung M serisinde, M30 ve M20 arasındaki en büyük fark ekran boyutu ve kamera performansı olacak.

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