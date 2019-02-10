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Reddit sitesindeki ilgi çekici konu Android kullanıcılarının sahip olmak istediği iPhone özellikleri hakkında önemli ipuçları veriyor.

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Apple iPhone Haziran 2007’de kullanıma sunulmuştu. Bundan 16 ay sonra Tayvan merkezli teknoloji firması HTC, Android işletim sistemli ilk akıllı telefon olan T-Mobile G1’i duyurdu. Kasım 2009’da Motorola Droid’in raflardaki yerini almasıyla birlikte Android rüzgarı esmeye başladı.

Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Android, şu an akıllı telefon pazarının % 85’lik devasa diliminde yer alıyor. Yine de Android kullanıcılarının elinin altında olmasını istedikleri iPhone özellikleri yok değil.

Android Kullanıcılarının Sahip Olmak İstediği iPhone Özellikleri

Android kullanıcılarının birçoğu mevcut ekranda sayfanın en üst kısmına hızla gitmek için durum çubuğuna dokunmanın yeterli olmasını istiyor. Esasında bu özelliği root’lu Android cihazlarda sağlayan araçlar var ama işletim sisteminde varsayılan olarak yer almaması can sıkıyor.

iPhone’un diğer Apple cihazlarla kolayca eşleştirilebilmesi kıskanılan özelliklerden birisi. Birçok uygulamanın ilk olarak iOS için kullanıma sunulduğu, bu platformda daha iyi çalıştığı ve güncellemeleri daha hızlı aldığı düşünülüyor. Android’in iOS’teki iMessage tarzı dahili bir mesajlaşma uygulamasının olmaması da eksikliği hissedilen araçlardan biri.

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Bazı kullanıcılar iPhone’daki ekran videosunu dahili sesle birlikte kaydetme özelliğini çok beğeniyor. Bir Galaxy S8 kullanıcısı cihazdaki Bixby tuşunu Genel – Sessiz – Titreşim modları arasında geçiş sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmış ve şimdi bu özellik olmadan akıllı telefonunu daha önce nasıl kullanabildiğini sorguluyor.

iPhone’da Android’li cihazlardaki gibi bloatware’lerin bulunmaması da bir diğer avantaj olarak görülüyor. Bazı Android cihazlarda ön yüklü olarak gelen Facebook dahi cihazı root’lamadan kaldırılamıyor.

Elbette Android işletim sisteminin de çok sayıda avantajı var ve birçok konuda iOS’e kıyasla daha esnek olduğu unutulmamalı.

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