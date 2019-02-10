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Android‘li akıllı telefonunuz için otomatik duvar kağıdı değiştirici bir uygulama ile karşınızdayız. Android işletim sistemli akıllı telefonları özelleştirmenin en temel yolu duvar kağıdını değiştirmekten geçiyor. Tabii ekranda sürekli aynı duvar kağıdını görmek kullanıcılar için bir süre sonra can sıkıcı bir hal alabilir. Bu noktada sıkça duvar kağıdı arayışına girmek yerine duvar kağıdı değiştirme işlemini otomatik hale getiren çözümlere yönelmek daha mantıklı olacaktır. Dilerseniz şimdi Android uyumlu otomatik duvar kağıdı değiştirme işlevine sahip olan uygulamaya daha yakından bakalım.

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Android: Otomatik Duvar Kağıdı Değiştirici Uygulama

Öncelikle Android işletim sistemli cihazınıza Google Play Store uygulama mağazasında arama yaparak Changer – Wallpaper Manager uygulamasını yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve sizden talep ettiği erişim izinlerine onay verin.

Arayüzde çok sayıda seçeneğin yer aldığını göreceksiniz. Dilerseniz işlevlerine kısaca değinelim:

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Random: Rastgele duvar kağıdı tercih edilmesini sağlıyor.

Rastgele duvar kağıdı tercih edilmesini sağlıyor. Sequence : Duvar kağıdı değiştirme düzenini sizin belirlemenize olanak tanıyor.

: Duvar kağıdı değiştirme düzenini sizin belirlemenize olanak tanıyor. Folder: Bir klasörde yer alan duvar kağıtlarını kullanabilmenizi sağlıyor.

Bir klasörde yer alan duvar kağıtlarını kullanabilmenizi sağlıyor. Google Drive folder: Google Drive hesabınızdaki fotoğrafları kullanabiliyor.

Google Drive hesabınızdaki fotoğrafları kullanabiliyor. Dropbox: Dropbox hesabınızdaki fotoğrafları kullanabiliyor.

Dropbox hesabınızdaki fotoğrafları kullanabiliyor. Weather: Bulunduğunuz konumdaki hava durumuna uygun duvar kağıtları ayarlıyor.

Bulunduğunuz konumdaki hava durumuna uygun duvar kağıtları ayarlıyor. Location: Duvar kağıdı tercihi konumunuz kullanılarak yapılıyor.

Duvar kağıdı tercihi konumunuz kullanılarak yapılıyor. Time: Duvar kağıdı önceden tanımlanmış zaman aralıklarına veya seçilen günlere göre ayarlanıyor.

Duvar kağıdı önceden tanımlanmış zaman aralıklarına veya seçilen günlere göre ayarlanıyor. Wi-Fi: Duvar kağıdını ayarlamak için bir veya daha fazla Wi-Fi ağı ya da herhangi bir Wi-Fi ağı seçebilirsiniz.

Duvar kağıdını ayarlamak için bir veya daha fazla Wi-Fi ağı ya da herhangi bir Wi-Fi ağı seçebilirsiniz. Advanced: Hava durumu, konum ve Wi-Fi seçeneklerini kombine edebilirsiniz.

Hava durumu, konum ve Wi-Fi seçeneklerini kombine edebilirsiniz. From the Web: Pixabay ve Unsplash’den duvar kağıdı indirilerek kullanılıyor.

Pixabay ve Unsplash’den duvar kağıdı indirilerek kullanılıyor. Pixabay : Pixabay’de yer alan fotoğraflar tercih ediliyor.

: Pixabay’de yer alan fotoğraflar tercih ediliyor. Unsplash: Unsplash’te yer alan fotoğraflar tercih ediliyor.

Gördüğünüz gibi uygulama kullanıcılara duvar kağıdı seçiminde hayli esneklik tanıyor. Varsayılan duvar kağıdı değiştirme periyodu 30 dakika olarak belirlenmiş ancak siz bu sıklığı 2 dakika ile 2 gün arasında bir dilimle değiştirebilirsiniz.

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