Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Honor 8X
|Boyut
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|160.4 x 76.6 x 7.8 mm
|Ağırlık
|169 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|6.26 inç IPS ekran
|6.5 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280 (403 ppi)
|1080 x 2340 (396 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|HiSilicon Kirin 710
|Ekran Oranı
|%82.5
|%84.41
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok
|1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm yok
|microUSB, 3.5 mm var
|AnTuTu
|144.600
|138.400
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3350 mAh, Hızlı Şarj
|3750 mAh
Honor 8X mi Xiaomi Mi 8 Lite mı? Sonuç
Honor 8X, Mi 8 Lite’dan batarya kapasitesi, kamera performansı ve video kayıt desteği ile önde. Aynı zamanda 6.26 inç yerine 6.5 inç bir ekranla geliyor. Ancak rakibinden neredeyse yüzde 50 daha pahalı. Type-C ile gelmiyor ve dolayısıyla hızlı şarj desteği yok. Performansı ise Mi 8 Lite aynı. RAM, depolama ve tasarım taraflarında da herhangi bir fark yok. Bizce kazanan Xiaomi Mi 8 Lite oluyor. Mi 8 Lite en iyi uygun fiyatlı telefon durumunda.
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