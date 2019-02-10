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Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Honor 8X

Telefon Xiaomi Mi 8 Lite Honor 8X Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm Ağırlık 169 gram 175 gram Ekran boyutu 6.26 inç IPS ekran 6.5 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280 (403 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 660 HiSilicon Kirin 710 Ekran Oranı

%82.5 %84.41 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps

OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm yok microUSB, 3.5 mm var AnTuTu 144.600 138.400 Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3750 mAh

Honor 8X mi Xiaomi Mi 8 Lite mı? Sonuç

Honor 8X, Mi 8 Lite’dan batarya kapasitesi, kamera performansı ve video kayıt desteği ile önde. Aynı zamanda 6.26 inç yerine 6.5 inç bir ekranla geliyor. Ancak rakibinden neredeyse yüzde 50 daha pahalı. Type-C ile gelmiyor ve dolayısıyla hızlı şarj desteği yok. Performansı ise Mi 8 Lite aynı. RAM, depolama ve tasarım taraflarında da herhangi bir fark yok. Bizce kazanan Xiaomi Mi 8 Lite oluyor. Mi 8 Lite en iyi uygun fiyatlı telefon durumunda.

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Xiaomi Mi 8 Lite

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