in Konular

Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

REKLAMLAR

Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

REKLAMLAR

Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
Honor 8X
TelefonXiaomi Mi 8 Lite Honor 8X
Boyut156.4 x 75.8 x 7.5 mm160.4 x 76.6 x 7.8 mm
Ağırlık169 gram175 gram
Ekran boyutu6.26 inç IPS ekran6.5 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280 (403 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciSnapdragon 660HiSilicon Kirin 710
Ekran Oranı
%82.5%84.41
RAM4 GB4 GB
KameraÇift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) önÇift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok		1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptXBluetooth 4.2, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm yokmicroUSB, 3.5 mm var
AnTuTu144.600138.400
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3350 mAh, Hızlı Şarj3750 mAh

Honor 8X mi Xiaomi Mi 8 Lite mı? Sonuç

Honor 8X, Mi 8 Lite’dan batarya kapasitesi, kamera performansı ve video kayıt desteği ile önde. Aynı zamanda 6.26 inç yerine 6.5 inç bir ekranla geliyor. Ancak rakibinden neredeyse yüzde 50 daha pahalı. Type-C ile gelmiyor ve dolayısıyla hızlı şarj desteği yok. Performansı ise Mi 8 Lite aynı. RAM, depolama ve tasarım taraflarında da herhangi bir fark yok. Bizce kazanan Xiaomi Mi 8 Lite oluyor. Mi 8 Lite en iyi uygun fiyatlı telefon durumunda.

REKLAMLAR

Honor 8X ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8 Lite

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

REKLAMLAR