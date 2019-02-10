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Instagram, bir süre önce kullanıma sunduğu IGTV’nin kullanıcıların dikkatini yeterince çekmediği kararına varmış görünüyor. Bu konuda adım atan firma IGTV videolarının Instagram timeline’ında belireceğini açıkladı.

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Perşembe gününden itibaren Instagram kullanıcıları takip ettikleri hesapların IGTV’ye yükledikleri videoları akışlarında görmeye başlayacak. Bunlar normal paylaşımlar olarak belirecek ancak onları ayırt eden etiketler taşıyacak. İlk etapta yalnızca takip edilen kişilerin videoları Instagram timeline’ında belirecek, Instagram’da ünlülerin paylaşımlarının akışa girmesi durumu şu anda IGTV videoları için geçerli olmayacak.

Instagram, IGTV Videolarını Akışta Görüntülemeye Başlıyor

IGTV Instagram’a geçen yıl dahil edilen ve servisteki standart video paylaşım kısıtlamasından daha fazlasını sunan bir yenilikti. Lansmanıyla birlikte çeşitli internet ve gerçek dünya ünlüleri videolarla IGTV’de boy göstermişti ancak sonrasında az sayıda kullanıcı bu özellikten yararlanmayı tercih etti.

Hizmet başlangıçta giriş sekmesinin sağ üstündeki turuncu bir butondan erişilebilen kendi küçük bölümünde yaşadı. Açıkçası, hiç kimse o butona dokunmuyordu; ardından videolar uygulamanın Explore bölümünün üstünde küçük resimler olarak görünmeye başladı. Görünüşe göre kullanıcılar IGTV paylaşımlarına burada da ilgi göstermedi, bu nedenle videolar doğrudan Explore bölümünde görünmeye başladılar. Bu kez de diğer videolarla karıştırıldılar ve her kaydırdığınızda otomatik olarak oynatılıyorlardı. Anlaşılan beklenilen ilgi burada da yakalanamadı ve Instagram nihayet onları doğrudan timeline’a taşımaya karar verdi.

IGTV başlangıçta ayrı bir özellik olarak sunulmuştu ancak ilgi görmeyince Instagram’a entegre edildi. Ancak Instagram’da standart video süresi hala 1 dakika ve hikayelerde bu süre 15 saniye.

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Instagram video konusunda ısrarcı olsa da kullanıcılar birkaç dakikadan daha uzun süreli videoları YouTube’dan izlemeyi tercih ediyor ve YouTube bu konuda çok daha iyi bir yerde.

Instagram’ın IGTV konusunda yakın zamanda yeni hamleler yapıp yapmayacağını hep birlikte göreceğiz.

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