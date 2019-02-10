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Çevrimiçi güvenlik şirketi ESET, Google Play Store’da bulunan bir uygulamanın kullanıcıların cüzdanındaki kripto paraları çaldığını ortaya çıkardı. Bu kötü amaçlı yazılım türüne “Clipper” adı verilir ve işe yarar çünkü kripto para cüzdanlarının adresleri uzun karakter dizilerinden oluşur. Birçok kişi adresi elle yazamayacağı için kopyalayıp yapıştırmayı tercih eder. MetaMask telefon uygulaması kullanıcıların kripto paralarını çalmak için burada devreye giriyor.

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MetaMask İsimli Uygulama Kripto Para Çalarken Tespit Edildi

Bu “Clipper” uygulaması panodaki doğru adresi, bilgisayar korsanının kendi sanal cüzdanının adresiyle değiştirir, bu da kurbanın bitcoin’lerini bilinmeyen bir hırsızın cüzdanına bırakabileceği anlamına gelir. Bu tür uygulamalar 2017’de ESET tarafından Windows 10 bilgisayarlarda keşfedilmesine rağmen popüler bir uygulama olan MetaMask henüz ortaya çıkarıldı.

İronik bir şekilde uygulama kendini, normalde meşru bir kripto para birimi uygulaması olan “MetaMask” adıyla gizledi ve 1 Şubat’ta Play Store’a giriş yaptı. ESET, uygulamayı Google’a bildirdi ve anında kaldırıldı. Kullanıcıların blok zinciri işlemlerini imzalamak için bir tür kullanıcı arayüzü sunan MetaMask aslında yasal bir web sitesi olsa da, Chrome, Firefox, Opera ve Brave tarayıcıları için kullanılabilen eklentileri var.

Güvenlik firmasının sizi “clippler”lardan ve genel olarak kötü amaçlı uygulamalardan uzak tutmanız için bazı ipuçları var:

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Android cihazınızı zamanında güncelleyin ve telefonunuza “güvenilir” bir güvenlik uygulaması yükleyin.

Bilinmeyen uygulamaları yüklemeyin. Uygulamaları indirirken Google Play Store’da listelenenlere bağlı kalın.

Google Play Store’da listelenen bir uygulamanın geliştiricisinin web sitesi yoksa, uzak durun.

Önemli finansal hususları kapsayan ve çevrimiçi yapılan tüm işlemleri iki kez kontrol edin.

Panoyu (kopyalama-yapıştırma) kullanıyorsanız, yapıştırdığınız şeyin doğru olduğundan emin olun.

Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S10, kullanıcının çevrimdışıyken kripto para cüzdanına erişmesine izin veren soğuk kripto para depolama özelliği ile geliyor.

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