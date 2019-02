Samsung Galaxy J2 Core ve Galaxy J4 Android Pie İle Sertifika Aldı

REKLAMLAR

Samsung Galaxy J2 Core ve Galaxy J4 akıllı telefonlar Wi-Fi Alliance’den Android Pie işletim sistemi versiyonunu çalıştırır şekilde sertifika aldı. Bu gelişme akıllı telefonlar için Android Pie güncellemesinin yakın zamanda dağıtıma gireceği anlamına gelmiyor.

Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modelleri Android Pie kurulu şekilde sertifikayı aynı kuruluştan Kasım ayında almıştı ancak Android Pie güncellemesi bu cihazlar için hala yayınlanmış değil.

Samsung’un Android Pie güncellemesi için yol haritası Galaxy J2 Core ve Galaxy J4’ün güncellemeyi Nisan ayında almaya başlayacağını işaret ediyor. O nedenle firmanın güncelleme üzerindeki çalışmalarını tamamlama noktasında olmadığı tahmin ediliyor.

Galaxy J2 Core’un One UI arabirimine kavuşup kavuşmayacağı merak konusu. Cihaza bu arayüzün kazandırılması muhtemel; Samsung’un Android Go telefonunda stock Android’in yerine Experience arayüzü yer alıyor. Güncellemenin yayınlanması diğer Android Go ve Android One programındaki cihazlara kıyasla daha fazla çaba gerektiriyor.

Samsung’un Galaxy J6+ gibi uygun fiyatlı bazı akıllı telefonları için de Android Pie güncellemesi üzerinde çalıştığı bilinmekte. Bilgiler yüzde 100 doğrulukta olmasa da güncellemenin Nisan ayında yayınlanması muhtemel. Tabii güncellemeler konusunda hemen her firmanın yol haritasında çeşitli aksaklıklar yaşayabildiği unutulmamalı. Ertelemelere geçmişte hem Samsung hem de diğer firmalarda birçok kez başvurulduğunu gördük.

