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Son zamanlarda Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+’ın çok sayıda render’ını gördük. Ancak bugün, bu listedeki ilk iki modelin hiç olmadığı kadar net görüntüleri ile karşı karşıyayız. Bu görüntüler sayesinde Samsung S10e ve Samsung S10 Plus’ı karşılaştırabilir ve hangisini alacağınıza karar verebilirsiniz. Zira S10e, S10 Plus’a göre oldukça kalın çerçevelerle gelecek gibi görünüyor.

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Samsung Galaxy S10e ve S10 Plus Karşı Karşıya

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 cep telefonunda 6.1 inçlik bir kavisli Super AMOLED ekran, ekran parmak izi tarayıcı ve arkasında üçlü kamera bulunuyor. ABD modelleri Snapdragon 855 ile donatılacak ve 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 512 GB depolama alanı ile gelecek. 3400 mAh’lık bir batarya sunulacak ve tüketiciler Galaxy S10e’de daha fazla renk seçeneğine sahip olacak.

Samsung Galaxy S10

En son renderlerde görülmese de, Samsung Galaxy S10 + ayrıca Super AMOLED ekrana sahip ve bu 6,4 inç. Ekranda parmak izi okuyucusu, arkada üçlü kamera kurulumu ve önünde çift kamera ile birlikte gelir. Yine, Snapdragon 855, ABD varyantlarının kaputunun altında bulunur, ancak Galaxy S10 ile mevcut olan iki bellek ve depolama konfigürasyonuna ek olarak, S10 +, 12GB RAM ve 1TB dahili depolama ile paketlenmiş bir varyanta sahip olacaktır.

Samsung Galaxy s10 Plus, s10 ve S10 karşı karşıya

Bu noktada Galaxy S10e fiyatı için 750 dolar tahminleri yapılıyor. Galaxy S10 fiyatı içinse 900 dolar konuşulmakta. Galaxy S10+ (Plus) dolayısıyla 1000 dolardan başlayabilir ve en üst model için 1.500 dolara kadar çıkabilir. 20 Şubat’ta gerçekleşecek olan Samsung Unpacked 2019 etkinliğinde üç telefonun da tanıtılması bekleniyor. Ön siparişler anonstan hemen sonra başlamalıdır; bu siparişlerin 8 Mart’ta alınması bekleniyor.

Potansiyel alıcıların telefonları önceden sipariş etmelerini sağlamak için bir teşvik olarak Samsung’un yeni 2019 amiral gemisi modelinden birini rezerve edenlere yeni Galaxy Earbuds hediye edeceği bildirildi. Aksesuar Samsung Gear IconX’in devamı niteliğinde ve şirketin mevcut kulaklarından iki kat yüksek depolama ile geliyor: Tam 8 GB.

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Yeni telefonlar Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın yerini alıyor. Geçen yılki amiral gemisi modelleri satış açısından pek ateşli karşılanmadı. Tabii ki bu çoğu akıllı telefon pazarının genel eğilimi ile ilgiliydi. Daha uzun telefon kullanım döngüleri, daha yüksek fiyatlar ve evet, inovasyon eksikliği kısmen suçlanan başlıklar arasında. Yine de, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ piyasadaki en popüler Android telefonlar arasında.

Samsung, bu yıl Galaxy S10 serisi ile aynı zorluklarla karşı karşıya. Evet, Galaxy S10e’nin giriş seviyesi amiral gemisi telefon olarak ortalığı kavurması bekleniyor ancak diğer modeller için aynısını söylemek zor. Ancak belirtelim aynısı Apple iPhone XR için de düşünülüyordu ve beklenen pek olmadı. Apple son zamanlarda telefonlarında indirime gitmek zorunda kalıyor. Özellikle Xiaomi ve Huawei gibi markalardan gelen iddialı modeller diğer isimleri zora sokmaya başladı.

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