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Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

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Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar aynı fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2
TelefonXiaomi Mi 8 LiteXiaomi Mi A2
Boyut156.4 x 75.8 x 7.5 mm 158.7 x 75.4 x 7.3 mm
Ağırlık169 gram 168 gram
Ekran boyutu6.26 inç
IPS ekran 		5.99 inç
IPS
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280
(403 ppi) 		1080 x 2160
(403 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciSnapdragon 660 Snapdragon 660
AnTuTu puanı144.600 131.900
Ekran Oranı
%82.5%77.4
RAM4 GB4 GB
KameraÇift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 12 MP (f1.75) + 20 MP (1.75), 20 MP (f2.2) ön
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok		2160p’de 30fps, 1080p’de 30fp, 720p’de 120fps
OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX yokBluetooth 5, aptX yok
YuvalarUSB Type-C, 3.5mm yokUSB Type-C, 3.5mm yok
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3350 mAh, Hızlı Şarj 3010 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Xiaomi Mi A2 mi? İşte Sonuç

İki cihaz da aynı fiyatlandırmaya sahip. Xiaomi Mi A2 bir süredir aynı seviyede izliyor fakat Mi 8 Lite çıkış yaptığı zamandan bu yana sağlam indirimler aldı. Şu anda Xiaomi Mi 8 Lite çok daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. Her alanda Xiaomi Mi A2’den daha iyi ve kesinlikle en iyi bütçe telefonlardan biri durumunda. Her iki cihazda optik görüntü sabitleyici yok ancak EIS (dijital görüntü sabitleyici) sayesinde bu durum bir miktar daha iyi hale getiriliyor.

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Xiaomi Mi 8 Lite ve Xiaomi Mi A2 Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8 Lite

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