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Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar aynı fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Xiaomi Mi A2

Telefon Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi A2 Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 158.7 x 75.4 x 7.3 mm Ağırlık 169 gram 168 gram Ekran boyutu 6.26 inç

IPS ekran 5.99 inç

IPS Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280

(403 ppi) 1080 x 2160

(403 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 660 Snapdragon 660 AnTuTu puanı 144.600 131.900 Ekran Oranı

%82.5 %77.4 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 12 MP (f1.75) + 20 MP (1.75), 20 MP (f2.2) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps

OIS yok 2160p’de 30fps, 1080p’de 30fp, 720p’de 120fps

OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX yok Bluetooth 5, aptX yok Yuvalar USB Type-C, 3.5mm yok USB Type-C, 3.5mm yok Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3010 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Xiaomi Mi A2 mi? İşte Sonuç

İki cihaz da aynı fiyatlandırmaya sahip. Xiaomi Mi A2 bir süredir aynı seviyede izliyor fakat Mi 8 Lite çıkış yaptığı zamandan bu yana sağlam indirimler aldı. Şu anda Xiaomi Mi 8 Lite çok daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. Her alanda Xiaomi Mi A2’den daha iyi ve kesinlikle en iyi bütçe telefonlardan biri durumunda. Her iki cihazda optik görüntü sabitleyici yok ancak EIS (dijital görüntü sabitleyici) sayesinde bu durum bir miktar daha iyi hale getiriliyor.

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Xiaomi Mi 8 Lite

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