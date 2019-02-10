Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar aynı fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Xiaomi Mi A2
|Boyut
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|158.7 x 75.4 x 7.3 mm
|Ağırlık
|169 gram
|168 gram
|Ekran boyutu
|6.26 inç
IPS ekran
|5.99 inç
IPS
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280
(403 ppi)
|1080 x 2160
(403 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|Snapdragon 660
|AnTuTu puanı
|144.600
|131.900
|Ekran Oranı
|%82.5
|%77.4
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön
|Çift 12 MP (f1.75) + 20 MP (1.75), 20 MP (f2.2) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30fp, 720p’de 120fps
OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX yok
|Bluetooth 5, aptX yok
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5mm yok
|USB Type-C, 3.5mm yok
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3350 mAh, Hızlı Şarj
|3010 mAh
Xiaomi Mi 8 Lite mı? Xiaomi Mi A2 mi? İşte Sonuç
İki cihaz da aynı fiyatlandırmaya sahip. Xiaomi Mi A2 bir süredir aynı seviyede izliyor fakat Mi 8 Lite çıkış yaptığı zamandan bu yana sağlam indirimler aldı. Şu anda Xiaomi Mi 8 Lite çok daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. Her alanda Xiaomi Mi A2’den daha iyi ve kesinlikle en iyi bütçe telefonlardan biri durumunda. Her iki cihazda optik görüntü sabitleyici yok ancak EIS (dijital görüntü sabitleyici) sayesinde bu durum bir miktar daha iyi hale getiriliyor.
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