REKLAMLAR

Piyasanın ilk kıvrımlı ekrana sahip telefonlarını Samsung üretmişti ve üretmeye devam ediyor. Şirket kıvrımlı ekranlarını son olarak Galaxy S10 ailesine taşımaya hazırlanıyor. Xiaomi ise bu fikri bir adım öteye taşıyacak bir patent aldı. Patente göre telefon yalnızca iki kenarında değil hem üst hem de alt tarafından kıvrımlı çentiksiz bir ekrana sahip olacak.

REKLAMLAR

Xiaomi’den Dört Kıvrımlı Köşeye Sahip Tam Ekran Telefon

Dört kenarı kıvrımlı tam ekran telefon

Görünürde hiçbir selfie kamerası bulunmuyor. Cihazın üst kısmında pop-up kamera bulunduğunu gösteren bir işaret de yok. Yani Çinli şirket bu durumda özçekim lensinden tamamen vazgeçmiş olabilir. Patent WIPO üzerinden alınmış ve benzer sızıntılarda olduğu gibi telefon ile ilgili hemen her şeyi ortaya çıkarıyor.

Xiaomi’nin dört kıvrımlı köşeye sahip tam ekran telefonunda şarj yuvası alışılmış yerinde. Arkada çift kamera ve bir LED flaş var. Ancak yanlarda ses kontrol tuşları ya da güç tuşu olduğu görülmüyor. Bu durumda Meizu‘nin şarj yuvasız ve donanım tuşsuz modeline benzer şekilde karşımıza ilginç bir telefon çıkabilir.

Ancak Xiaomi’nin, patente üstten açılır özçekim kamerasını ve yan tuşları dahil etmemiş olması da mümkün. Bizce bu daha yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. Böyle bir akıllı telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz gizemini koruyor. Çünkü şirketler bazen diğer şirketlerin böyle bir telefon üretmesini önlemek için patent alırlar.

REKLAMLAR

Her ihtimale karşı ya karşımıza Meizu Zero ve vivo APEX 2019 gibi tuşsuz bir telefon çıkacak ve Xiaomi oyundaki baskınlığını artıracak ya da şirket yalnızca başka bir patent oyunu oynuyor. Her iki durumda da cevabı önümüzdeki aylarda almış olacağız. Bizce dört köşesinden kıvrımlı (rahat tutuş ve taşınabilirlik) tam ekran bir telefon fikri şu an piyasadaki tüm modellerden daha iyi görünüyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum