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Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’a yaklaşık iki hafta uzaktayız ve nihayet dünyanın en büyük mobil fuarında neler bekleyebileceğimizi açıkça görebiliyoruz. Nubia gönderdiği MWC davetinde, etkinlikte katlanabilir ya da esnek yeni bir akıllı telefon gösterebileceğini ima etti. Şirket belirli bir lansman tarihi paylaşmadı, bunun yerine şovda yeni teknolojiyi göstereceğini söyledi. Bunun bir giyilebilir akıllı telefon olacağı ve Nubia Alpha adını taşıyacağı konuşuluyor.

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Giyilebilir Akıllı Telefon: Nubia Alpha

Giyilebilir akıllı telefon: Nubia Alpha

Huawei, bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce katlanabilir bir telefonu açıklayacağına işaret eden bir MWC 2019 davetiyesi yayımladı. Nubia’nın davetiyesi bize akıllı telefonunun nasıl görüneceği hakkında bir fikir vermiyor, ancak “hayatınızı esnetin” ifadesi ile ortaya kesinlike esnek bir telefonun çıkacağını gösteriyor.

IFA 2018’de Nubia, bir akıllı saat gibi bileğinize oturan ve esnek ekranı olan saat görünümlü bir akıllı telefon, Alpha’nın prototipini gösterdi. Cihaz Nubia standında sergileniyordu, ancak henüz erken bir test aşamasında olduğu için işlevsel değildi. Nubia’nın Alpha’nın daha rafine edilmiş bir versiyonunu MWC 2019’da tanıtması ya da aynı fikri kullanan tamamen farklı bir cihaz ile ortaya çıkması yüksek bir ihtimal.

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Nubia’nın esnek telefon çalışmaları hakkında, IFA’da gösterilen Alpha prototipi dışında herhangi bir sızıntı olmamıştır. Bu cihaz, Nubia’nın tescilli esnek ekran teknolojisi olan Flex‘i kullanıyor ve kullanıcılara temaları kullanarak kişiselleştirme olanağı sağlayan bir şeride sahip. Giyilebilir telefonun özel olarak üretimiş bir yakınlık sensörüyle birlikte geldiği söyleniyor. Şirket ayrıca, 4G bağlantısı ve akıllı kamera sunuyor.

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