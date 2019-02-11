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Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S9 Plus ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy S9 Plus ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Plus Karşılaştırması
Samsung Galaxy S10e
TelefonSamsung Galaxy S10eSamsung Galaxy S9 Plus
Boyut142.5 x 70.5 x 8.1 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlık175 gram 189 gram
Ekran boyutu5.8 inç Super AMOLED ekran 6.2 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1440 x 2960 piksel (531 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 64 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSamsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810
AnTuTu puanı 365.000 365.000
Ekran oranı
%88 %83,6
RAM6 GB 6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği 2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptXBluetooth 5, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kabosuz Şarj

Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy S9 Plus mı? Sonuç

Samsung S10e daha kompakt ve daha dolayısıyla daha taşınabilir cihaz. S9 Plus ise daha büyük ekranla geliyor ancak ekran – gövde oranı nedeniyle S10e kadar tatmin edici bir kullanım deneyimi sunmuyor. S10e aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip. S9 Plus batarya kapasitesi tarafında öne çıksa da bizce Samsung S10e daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Plus Karşılaştırması
Samsung Galaxy S9 Plus

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