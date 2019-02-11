Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 Plus ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Samsung Galaxy S9 Plus ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10e
|Samsung Galaxy S9 Plus
|Boyut
|142.5 x 70.5 x 8.1 mm
|158.1 x 73.8 x 8.5 mm
|Ağırlık
|175 gram
|189 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|6.2 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel(570 ppi)
|1440 x 2960 piksel (531 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|Samsung Exynos 9810
|AnTuTu puanı
|365.000
|365.000
|Ekran oranı
|%88
|%83,6
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği
|2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 5, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5mm
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|3500 mAh, Hızlı Şarj, Kabosuz Şarj
Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy S9 Plus mı? Sonuç
Samsung S10e daha kompakt ve daha dolayısıyla daha taşınabilir cihaz. S9 Plus ise daha büyük ekranla geliyor ancak ekran – gövde oranı nedeniyle S10e kadar tatmin edici bir kullanım deneyimi sunmuyor. S10e aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip. S9 Plus batarya kapasitesi tarafında öne çıksa da bizce Samsung S10e daha iyi bir satın alım olacaktır.
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