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Görünüşe bakılırsa Apex Legends telefonlara geliyor. EA’in Apex Legends oyunu piyasaya sürüldükten bir hafta içinde 25 milyon oyuncuya ulaştı. Bize Titanfall serisini getiren stüdyo Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends, 72 saat içinde 10 milyon oyuncuya eriştikten sonra gerçek bir fenomen olmaya başladı. Oyun için şimdi mobil iddiaları var.

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Apex Legends Telefonlara Geliyor

Battle royale oyunu şu anda PC, PlayStation 4 ve Xbox One’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak yakında Fortnite ve PUBG ile daha iyi rekabet edebilmek için mobil cihazlara da gelecek. Electronic Arts’ın 2019’un ilk kazanç raporunu açıkladığı toplantıda, CEO Andrew Wilson, şirketinin Apex Legends’ı Android ve iOS cihazlarına getirmek istediğini söyledi.

Apex Legends ücretsiz bir oyun ve oyuncular tüm oyunu ücretsiz şekilde oynamayı seçebilirse de karakterleri için yeni ve benzersiz kozmetik ürünler satın almak için ödeme yapabiliyorlar. Gelecekte oyuna daha farklı ücretli içerikler de getirilebilir ancak bunların kozmetiklerden farklı olacağı düşünülmüyor (oynanışa ve rekabete etki etmeyen).

Örneğin, EA, oyuncuların daha fazla kozmetik ürünler satın almasını sağlarken, zaman zaman yeni ücretli efsaneler (kahramanlar / karakterler) getirmeyi planlıyor. Apex Legends kazanmak için öde türünde bir yapım olmadığından, bu eşyalar oyunculara oyunda bir avantaj sağlamayacak.

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Apex Legends’ın telefon sürümünde diğer platformlara benzer şekilde oyun içi para birimi sandıkları olabilir. Bir kez daha, bu kutuların içindeki her şey tamamen kozmetik olacaktır; sadece karakterinizin dünyadaki görünüşünü farklılaştıracaktır.

Tüm bu para kazanma mekanizmaları önümüzdeki aylarda Apex Legends’a dahil edilmeye devam edecek ve EA, yapıma olan ilginin devam ettiğini görürse ve yeterli gelir elde edeceğine inanırsa aynı mekanikler büyük olasılıkla mobilde de mevcut olacak.

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