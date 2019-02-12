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Çinli büyük telefon şirketi Huawei P20 Pro ile Leica kameraların önemini tüm dünyaya kanıtladı. Leica fotoğraf makinesi lensi üreten dünyanın en eski şirketlerinden biri. Aynı zamanda en iyisi olarak biliniyor. Bu anlaşma benzer şekilde Huawei P20 Pro’nun en iyi telefon kamerasına sahip olmasını sağladı (Mate 20 Pro ile denk). Peki Leica lens nedir?

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Huawei Telefonlarda Leica Lens Nedir?

Huawei telefonlarda Leica lens nedir?

Huawei‘in akıllı telefonlarında Leica teknolojisini kullanacağına dair iddialar ilk kez ortaya çıktığında bunun gerçek bir ortaklık olup olmadığına dair (her iki şirketin de aktif olarak birlikte çalıştığı) pek çok kuşku vardı. Bazıları bunun yalnızca bir lisans anlaşması olduğunu düşündü.

Huawei – Leica Ortaklığı Nasıl Başladı?

2014 yılında, Huawei akıllı telefon kameralarını iyileştirmenin yollarını arıyordu ve Leica ise mobil dünyaya adım atmayı düşünüyordu. Bir dizi görüşme ile Huawei ve Leica, bunun uygun bir ortaklık olduğuna karar verdi ve sonunda 2016 yılında piyasaya sürülen ilk Leica lensli telefon Huawei P9 üzerinde çalışmaya başlandı.

Leica Lensler Hakkında

Cam olmadıkları doğru. Leica, çok daha pahalı kameralarda cam lensleriyle tanınıyor olabilir, ancak Huawei akıllı telefonlarda kullanılan lensler plastik. Plastik lensin getirdiği zorluklar veya engeller hakkında soru sorulduğunda Leica yetkilileri, Huawei lenslerinde kullanılan plastiğin bir tür cam olduğunu söyledi. Çok daha az pahalı bir cam olduğu söylenebilir.

Huawei’deki Leica Lensleri Kim Yapıyor?

Huawei – Lecia ortaklığının getirdiği kamera özellikleri

Ne Leica, ne de Huawei lens üretmiyor. Bunun yerine, Asya’daki üçüncü parti bir üretici, lensleri Leica ve Huawei tarafından önerilen şartnamelere göre üretiyor. Leica’nın telefon lensi üretmemesi şaşırtıcı değil, çünkü sahip olduğu kampüs akıllı telefon bileşenlerinin üretimi için tasarlanmadı. Zira Huawei, altı milyon P20 serisi telefon sattı ve her telefonda iki ila üç mercek bulunuyor.

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Logo ve Objektiften Daha Fazlası

Ortaklık sadece lens tasarımında bitmiyor. Aslında, ortaklığı kapsayan toplam dört farklı bileşen bulunuyor: Sensörler, lensler, ISS ve ince ayarlar. Leica ve Huawei, bu öğelerin her birini yerine getirmek için ortak bir mühendislik ekibi kurdu. Ortaklık sadece kameraları kapsıyor. Leica’nın Huawei’in özçekim lensinde ve video kayıt tarafında bir etkisi yok.

Örneğin, Huawei kamera uygulamasında kolayca erişilebilen standart, canlı renkler, pürüzsüz renkler gibi üç mod var. Bu üç mod, Leica kameralarının yıllardır kullandığı renk modlarını taklit etmek için tasarlanmıştır. Şimdi gözler Huawei P30 veya hatta Huawei P40 modelinde kaç tane lens göreceğimize çevrildi.

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