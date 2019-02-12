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iOS‘li mobil cihazlardaki Netflix’te Yeni Dizi Bölümlerini Otomatik İndirme özelliğinin nasıl etkinleştirilebileceğine değineceğiz. Popüler video akış servisi Netflix’in mobil uygulamasının en sevilen noktalarından birisi dizi ve filmleri cihaza indirme olanağı sunması. Bu sayede internet bağlantısına geçici olarak ulaşamadığınız anlarda dahi dizi / film keyfiniz kesintiye uğramıyor. Ek olarak Netflix favori dizinizin mevcut durumda cihaza depolanmış olan bölümünü izlemeyi bitirdiğinizde yeni bölümünü otomatik olarak indirebiliyor.

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Netflix bu özelliği ilk olarak Android işletim sistemi için olan uygulamasında kullanıma sunmuştu. Netflix’in iOS uygulamasında bu özellik bulunmuyordu. Neyse ki iOS uyumlu Netflix uygulaması son güncellemeyle birlikte Smart Downloads adı verilen bu özelliğe kavuştu. Yani Apple ekosisteminden bir cihaza sahip olan kullanıcılar The Office ya da Ozark’ın sonraki bölümünü cihazlarında otomatik olarak indirilmiş şekilde bulabilecek.

iOS: Netflix’te Yeni Dizi Bölümlerini Otomatik İndirme

Örneğin Bojack Horseman dizisinin ilk bölümünü iOS cihazınıza indirip izlediğinizi varsayalım. Dizi bittiğinde Netflix sizi bölüm seçim ekranına yönlendirecektir. Netflix yeni bölümü indirmeye başlarken izlemiş olduğunuz bölümü de cihazdan kaldıracaktır.

Smart Downloads özelliği yalnızca WiFi ağları ile kullanılabiliyor. Netflix’ten 3G / 4G hücresel bağlantı üzerinden yararlanıyorsanız bu özelliği kullanamayacaksınız.

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Smart Downloads özelliğini aktive etmek için Netflix arayüzünde sağ alt kısımda bulunan More butonuna dokunun. App Settings ile devam edin.

Smart Downloads seçeneğinin hemen yanındaki anahtarı etkinleştirin.

Netflix favori dizinizin mevcut durumda cihaza depolanmış olan bölümünü izlemeyi bitirdiğinizde yeni bölümünü otomatik olarak yüklemeye başlayacaktır.

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