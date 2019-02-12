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Moto G4 Plus Android 8.1 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Motorola’nın Moto G4 Plus akıllı telefonu uzun ve zorlu bir yolu geride bıraktı. Cihaz neredeyse üç yıl önce raflardaki yerini almıştı. Kutusundan Android Marshmallow işletim sistemiyle çıkan akıllı telefon daha sonra Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

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Moto G4 Plus Android Oreo Güncellemesi

Motorola yayınladığı ilk Android 8 Oreo güncelleme listesinde Moto G4 Plus modeline yer vermemişti. Ancak cihaz teknik özellikleri itibariyle bu güncellemeyi alabilecek yeterliliğe sahipti. Eylül 2017’de Motorola, Moto G4 Plus’a olan desteğini yineleyen ve cihaz kullanıcılarına Android Oreo güncellemesi sunma sözü veren bir bildiri yayınladı.

Güncellemenin yayınlanması beklenenden daha çok zaman aldı ancak duruma bakılırsa akıllı telefon ABD’de Android Oreo güncellemesini almaya başladı. Moto G4 Plus’ın teknik destek sayfasında Android 8.1 Oreo güncellemesi ile gelen yenilikler listeleniyor.

Android 8.1 Oreo, Moto G4 Plus akıllı telefonun aldığı son resmi majör Android güncellemesi olacak. Cihazın 2016 yılında duyurulduğu düşünüldüğünde bu durumun doğal olduğunu kabul etmek gerek.

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Mayıs 2016’da satışa sunulan Moto G4 Plus 153 x 76.6 x 9.8 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Akıllı telefona Qualcomm’un 28 nm üretim teknolojili Snapdragon 617 yongaseti güç veriyor.

Üründe 2 GB / 3 GB / 4 GB RAM, 16 GB / 32 GB / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 16 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü f/2.2 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler yer alıyor.

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