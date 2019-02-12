Samsung Galaxy S10e ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10e
|Huawei P20 Pro
|Boyut
|142.5 x 70.5 x 8.1 mm
|155 x 73.9 x 7.8 mm
|Ağırlık
|175 gram
|180 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|6.1 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel(570 ppi)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|HiSilicon Kirin 970
|AnTuTu puanı
|365.000
|211.100
|Ekran oranı
|%85
|%82
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön
|Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps, OIS var
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|Type-C, 3.5 mm yok
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP67
|Batarya
|3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|4000 mAh, Hızlı Şarj
Samsung Galaxy S10e mi Huawei P20 Pro mu? Sonuç
Samsung S10e daha kompakt, daha hafif ve daha dolayısıyla daha taşınabilir bir cihaz. Aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip ve ekran gövde oranı daha yüksek. Cihaz batarya kapasitesi tarafında rakibinin gerisinde kalıyor. Aynı zamanda ekranı biraz daha küçük. Kamera tarafında da P20 Pro kadar başarılı değil. Oyun performansı sizin için önemli değil ve geri kalan noktalar (pil ömrü, kamera ve ekran boyutu) asıl odaklandığınız şeylerse P20 Pro daha iyi bir satın alım olacaktır.
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