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Samsung Galaxy S10e ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

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Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
Samsung Galaxy S10e
TelefonSamsung Galaxy S10eHuawei P20 Pro
Boyut142.5 x 70.5 x 8.1 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm
Ağırlık175 gram 180 gram
Ekran boyutu5.8 inç Super AMOLED ekran6.1 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 128 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSamsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 970
AnTuTu puanı 365.000 211.100
Ekran oranı
%85 %82
RAM6 GB6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps, OIS var
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm Type-C, 3.5 mm yok
Su dayanıklılığı
IP68 IP67
Batarya3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj4000 mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10e mi Huawei P20 Pro mu? Sonuç

Samsung S10e daha kompakt, daha hafif ve daha dolayısıyla daha taşınabilir bir cihaz. Aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip ve ekran gövde oranı daha yüksek. Cihaz batarya kapasitesi tarafında rakibinin gerisinde kalıyor. Aynı zamanda ekranı biraz daha küçük. Kamera tarafında da P20 Pro kadar başarılı değil. Oyun performansı sizin için önemli değil ve geri kalan noktalar (pil ömrü, kamera ve ekran boyutu) asıl odaklandığınız şeylerse P20 Pro daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Samsung Galaxy S10e ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
Huawei P20 Pro

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