Samsung Galaxy S10e ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

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Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e

Telefon Samsung Galaxy S10e Huawei P20 Pro Boyut 142.5 x 70.5 x 8.1 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm Ağırlık 175 gram 180 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 6.1 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 970 AnTuTu puanı 365.000 211.100 Ekran oranı

%85 %82 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps, OIS var Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm Type-C, 3.5 mm yok Su dayanıklılığı

IP68 IP67 Batarya 3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4000 mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10e mi Huawei P20 Pro mu? Sonuç

Samsung S10e daha kompakt, daha hafif ve daha dolayısıyla daha taşınabilir bir cihaz. Aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip ve ekran gövde oranı daha yüksek. Cihaz batarya kapasitesi tarafında rakibinin gerisinde kalıyor. Aynı zamanda ekranı biraz daha küçük. Kamera tarafında da P20 Pro kadar başarılı değil. Oyun performansı sizin için önemli değil ve geri kalan noktalar (pil ömrü, kamera ve ekran boyutu) asıl odaklandığınız şeylerse P20 Pro daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Huawei P20 Pro

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