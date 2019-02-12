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Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy Note 8 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 Plus ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması
Samsung Galaxy S10e
TelefonSamsung Galaxy S10eSamsung Galaxy Note 8
Boyut142.5 x 70.5 x 8.1 mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
Ağırlık175 gram 195 gram
Ekran boyutu5.8 inç Super AMOLED ekran 6.3 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1440 x 2960 piksel (521 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 64 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSamsung Exynos 9820 Samsung Exynos 8895
AnTuTu puanı 365.000 365.000
Ekran oranı
%88%82,9
RAM6 GB6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) önÇift 12 MP (f/1.7 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği2160p’de 60 fps, 1080p’de 60 fps, 720p’de 240fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptXBluetooth 5, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mmUSB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj3300 mAh, Hızlı Şarj, Kabosuz Şarj

Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy Note 8 mi? Sonuç

Samsung S10e daha kompakt, daha hafif ve dolayısıyla daha taşınabilir bir cihaz. Aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip ve ekran gövde oranı çok daha yüksek. Note 8 ise daha büyük ekranla geliyor. 5.8 inç yerine 6.3 inç bir ekran oldukça önemli bir fark. Telefonunuzdan bolca video ve film izlemeyi seviyorsanız Note 8 daha iyi bir seçim olacaktır. Ancak küçük gövdesi nedeniyle S10e’nin hala elde tutması oldukça rahat olduğunu unutmayın.

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Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy Note 8 Karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 8

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