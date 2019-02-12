Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy Note 8 Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10e
|Samsung Galaxy Note 8
|Boyut
|142.5 x 70.5 x 8.1 mm
|162.5 x 74.8 x 8.6 mm
|Ağırlık
|175 gram
|195 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|6.3 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel(570 ppi)
|1440 x 2960 piksel (521 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|Samsung Exynos 8895
|AnTuTu puanı
|365.000
|365.000
|Ekran oranı
|%88
|%82,9
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön
|Çift 12 MP (f/1.7 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 60 fps, 720p’de 240fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 5, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5mm
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|3300 mAh, Hızlı Şarj, Kabosuz Şarj
Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy Note 8 mi? Sonuç
Samsung S10e daha kompakt, daha hafif ve dolayısıyla daha taşınabilir bir cihaz. Aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip ve ekran gövde oranı çok daha yüksek. Note 8 ise daha büyük ekranla geliyor. 5.8 inç yerine 6.3 inç bir ekran oldukça önemli bir fark. Telefonunuzdan bolca video ve film izlemeyi seviyorsanız Note 8 daha iyi bir seçim olacaktır. Ancak küçük gövdesi nedeniyle S10e’nin hala elde tutması oldukça rahat olduğunu unutmayın.
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