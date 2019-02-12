Samsung Galaxy S10e ve Samsung Galaxy Note 8 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy Note 8 ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e

Telefon Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy Note 8 Boyut 142.5 x 70.5 x 8.1 mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm Ağırlık 175 gram 195 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 6.3 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1440 x 2960 piksel (521 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 Samsung Exynos 8895 AnTuTu puanı 365.000 365.000 Ekran oranı

%88 %82,9 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön Çift 12 MP (f/1.7 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS desteği 2160p’de 60 fps, 1080p’de 60 fps, 720p’de 240fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 5, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3300 mAh, Hızlı Şarj, Kabosuz Şarj

Samsung Galaxy S10e mi Samsung Galaxy Note 8 mi? Sonuç

Samsung S10e daha kompakt, daha hafif ve dolayısıyla daha taşınabilir bir cihaz. Aynı zamanda daha hızlı bir çipsete sahip ve ekran gövde oranı çok daha yüksek. Note 8 ise daha büyük ekranla geliyor. 5.8 inç yerine 6.3 inç bir ekran oldukça önemli bir fark. Telefonunuzdan bolca video ve film izlemeyi seviyorsanız Note 8 daha iyi bir seçim olacaktır. Ancak küçük gövdesi nedeniyle S10e’nin hala elde tutması oldukça rahat olduğunu unutmayın.

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Samsung Galaxy Note 8

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