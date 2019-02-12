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Samsung’un mobil web tarayıcısı Samsung Internet Browser, Google Play Store’da önemli bir dönüm noktasını geride bırakmayı başardı: 1 milyarın üzerinde kurulum. Etkileyici olan bu sayıya tarayıcının Samsung akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelmesinin önemli bir katkısı olduğunu da unutmamak gerek.

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Samsung’un tarayıcısı Firefox ve Opera’nın toplamından daha fazla kurulum sayısına ulaşmış durumda. Google Chrome bu listede elbette ilk sırada ve Samsung Internet Browser onu takip ediyor. Hemen her Android cihazda ön yüklü olarak gelen Chrome’u geride bırakmak neredeyse imkansız diyebiliriz.

Samsung’un Mobil Web Tarayıcısı Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Samsung Internet aslında çok yönlü bir tarayıcı. Hızlı, diğer uygulamalarda bulunamayan birçok özelliği var, eklenti desteği ve web sitelerinde iris kimlik doğrulaması dahil. Tarayıcı aynı zamanda diğer tüm renkleri olduğu gibi bırakırken açık arka planları siyah veya koyu griye çeviren akıllı bir karanlık moduna da ev sahipliği yapıyor.

Samsung tarayıcıyı düzenli olarak güncellemeye ve yeni özellikler eklemeye kararlı görünüyor. Bu uygulamayı daha önce akıllı telefonunuza yükleyip denemediyseniz şu an iyi bir zaman olabilir.

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Samsung Internet Browser’ı Google Play Store mağazasında aratarak ya da bu bağlantıya dokunarak Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Uygulama Android 5.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarını çalıştıran akıllı telefonlarla uyumlu.

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