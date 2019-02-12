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Xiaomi’nin envantarine katlanabilir bir telefon eklemesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Öyle ki firma bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı bile duydu. Bazı kaynaklar ise bu açıklamaya uygun 3D render‘lar paylaştı. Xiaomi’nin katlanabilir telefonu işte böyle görünüyor.

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Xiaomi’nin Katlanabilir Telefonu İşte Böyle Görünüyor

Xiaomi, 3D render’ların sahibi LetsGoDigital’a resmi bir açıklamada bulundu; katlanabilir telefonunun geliştirilmesinde, tasarımında ve MIUI’ın telefona verdiği tepkilerin yanı sıra esnek ekranı ve katlanma mekanizmasıyla ilgili bazı zorlukların üstesinden gelmesi gerektiğini anlattı. Ayrıca, ekranın bir tedarikçi ile ortaklaşa geliştirildiğini açıkladı.

Ek olarak, LetsGoDigital, önceki sızıntılara dayanarak katlanabilir cihazın bazı harika 3D render’larını yayımladı. Gösterilen kullanıcı arayüzü, Xiaomi’nin telefonda kullanacağı son MIUI arayüzünü yansıtmamaktadır. Xiaomi prototip için iki isim düşünüyor. Bunlardan biri “Xiaomi Dual Flex” ve diğeri “Xiaomi MIX Flex”. Tabii ki, şirket sonunda bunlardan herhangi birini kullanmamaya da karar verebilir.

Xiaomi’nin katlanabilir cihazı iki ekrana sahip. Katlandığında cihaz geriye doğru bükülüyor ve telefonun kullanılabilir tek ekranı oluyor. Telefon açıldığında, ince çerçeveli daha büyük bir tablete dönüşüyor ve ekranın tamamı uygulamaları görüntülemek, videolar izlemek veya herhangi başka bir şey için kullanılabilir oluyor.

İlginçtir ki, videolar bize kamera hakkında bilgi vermiyor. Cihazın orta bölümünün arkasında bir tane olabilir, bu nedenle kamerayı kullanmak için ekranın bir veya ikisini birden açmanız gerekebilir. Kamerayı ortalamak mantıklı olur. Böylece ekranın bir bölümünü geriye katlayarak özçekim çekebilirsiniz.

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Alt kısımda bir USB-C bağlantı noktası var ve telefonun en üstünde bir düğme bulunuyor. Telefonun üst kısmında da bir kulaklık olduğu varsayılmakta. Bunların dışında şu anda telefonun geri kalanı hayal gücüne bırakılmış.

Akıllı telefon endüstrisi son birkaç yılda biraz yavaşladı ve akıllı telefon şirketlerinin birçoğu şu anda katlanabilir bir telefon üzerinde çalışarak bu durumu değiştirmek istiyor. Telefonlarda inovasyonun sınırları yeni form faktörleriyle değişmiş olacak.

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