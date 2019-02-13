REKLAMLAR

A-GPS nedir ve ne işe yarar? Araştırmalar operatörlerin kişisel kullanıcı verilerini ve hücresel konum bilgilerini düzenli olarak çok sayıda şirkete sattığını ortaya çıkardı. Benzer araştırmalar aynı zamanda operatörlerin veri komisyoncularına ve ilgili işletmelere A-GPS verilerine erişim sağladığını da gösterdi. Peki A-GPS ve GPS farkı nedir?

REKLAMLAR

A-GPS Nedir ve Ne İşe Yarar?

Küresel konumlandırma sinyali (GPS) verileri özellikle uydu yardımıyla toplanırken, A-GPS veya “yardımlı GPS” verileri hem telefonun dahili GPS çipini hem de kablosuz internet sağlayıcılarının hücresel kulelerinden toplanan verileri kullanır. Böylece cihazın konumu daha doğru bir şekilde belirlenir.

A-GPS genel olarak GPS kullanmaktan daha hızlı ve daha kesin şekilde çalışır ve kullanıcının konumunun daha incelikle olarak belirlenmesini sağlar. A-GPS daha çok geleneksel uydu sinyallerinin zayıf olduğu veya önemli parazitlenmelerin olduğu durumlarda tercih edilir.

Örneğin, bu teknolojinin son on yılda, ilk müdahale ve gelişmiş 911 hizmetlerinin doğruluğunu ve hızını artırmada inanılmaz derecede faydalı olduğu kanıtlandı. İç mekandaki bir kullanıcının yerini belirlemede A-GPS özellikle yararlı olmaktadır. Hükümet bildirileri, A-GPS teknolojisinin 50 metre içinde herhangi bir kapalı yerdeki bir cihazın veya kullanıcının yerini belirleyebildiğini gösteriyor. Buna Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresi ve Bluetooth Ortak Cihaz Adresleri (BT-PDA) verilerinin eklenmesiyle daha da ince saptamalar yapılabiliyor.

REKLAMLAR

A-GPS En Çok Acil Durumlarda İşe Yarıyor

Bu veriler teknik olarak en çok 911 hizmetlerinin kalitesini arttırmada faydalı olsa da, duvarların ardındaki kullanıcıları ayrıntılı bir şekilde izleyebilme yeteneği, operatörler için bir başka cazip gelir kaynağı oluyor. Operatörler bu nedenle A-GPS verilerini normalde bunlara erişim yetkisi olmayan firmalara gizlice satma yoluna gidiyor.

FCC, 2015 yılında 911 ile ilgili verilerin toplanmasını düzenleyen kurallar yayınladı. Kurallar, bu gibi hassas verilerin Ulusal Acil Durum Adres Veritabanında (NEAD) toplanması ve güvence altına alınması gerektiğini ve 911 hizmetleri veya diğer geçerli yasal amaçlar dışında herhangi bir amaç için kullanılmaması (veya satılmaması) gerektiğini açıkladı.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum