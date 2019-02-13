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Samsung Galaxy S10 kamera özellikleri tümüyle belli oldu. XDA tarafından keşfedilen kod satırlarına göre, Samsung Galaxy S10 (ve muhtemelen Galaxy S10+) Süper Yavaş Çekim yeteneklerinde büyük iyileştirmeler ile gelecek. Şu anda, Super Slow-mo, Galaxy S9 kullanıcılarının otomatik modda 720p’de 0.2 saniye – 960fps video, manuel modda ise 720p‘de 0.4 saniye – 480fps video kaydetmesine olanak tanıyor. Galaxy Note 9 kullanıcıları 720p’de 0.4 saniye – 960fps Süper Yavaş Çekim desteğine sahip.

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Samsung Galaxy S10 Kamera Özellikleri

Samsung Galaxy S10

Görünen o ki, Galaxy S10’da, kullanıcılar standart kalitede 0.8 saniye Süper Yavaş Çekim ve yüksek kalitede ise 0.4 saniye Süper Yavaş Çekim kayıt yapabilecekler. Sonuncusu için Samsung’un 480fps’de kaydedilen videoyu yazılımla 960fps’e yükselteceği belirtiliyor. Videolardan ve kaliteden bahsetmişken, telefonlarda HDR10+ video kaydına özelliğine de işaret ediliyor.

Best Shot / En İyi Çekim adı verilen ilginç ve yeni bir kamera özelliği, görünüşe göre yeni modellerin tümüne dahil edilecek. Bulunan kod dizisine göre, bu özellik kullanıcıya “harika çekim yapma” konusunda yardımcı olur ve her şey belirtildiği gibi yerine getirildiğinde S10 fotoğrafı otomatik olarak çeker. Portrelerdeki bulanık arka plan veya bokeh efektini sevenler, yeni amiral gemisi modellerine eklenen ilave seçenekleri duymaktan mutluluk duyacaklar. Blur (normal bokeh efekti), Color point (bulanık arka planı siyah ve beyaza çevirir), Mono (tüm fotoğrafı siyah beyaza çevirir), Side light (nesnenin yüzünün yanına ışık ekler), Döndür (ışığı arka plan etrafında döndürür), Vintage ve Yakınlaştırma Galaxy S10’daki kamera özellikleri arasında.

Samsung Galaxy S10’da Döküman Taramak

Bir özellik Galaxy S10’un fotoğraf makinesinin doküman tarayabildiğini gösteriyor. Cihaz bunun için AI’dan ve ultra geniş açı lensten yardım alıyor. Ultra Geniş Açıdan bahsetmişken, yeni amiral gemisi modellerde normal 60fps video kaydı, Ultra Geniş Açı’ya geçildiğinde 30fps olacak. Super Steady Video çekimler sırasında sarsıntıları ekstra önleyecek.

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Galaxy S10 ve S10 Plus Arkada Üç Kamera ile Gelecek

Bu cihazlar arkada üç ana kameraya sahip olacak. Samsung, Sahte Optimizasyonu (Scene Optimizer) aracına 10 yeni sahne eklemeyi planlıyor. Note 9’daki bu özellik sahneyi tanıyor ve renkleri otomatik olarak ayarlıyordu. Flaw Detection fotoğraf bulanık çıktığında veya nesne gözünü kırptığında kullanıcıyı uyarıyor. Panorama, Yiyecek Modu ve Canlı Odak diğer önemli özellikler arasında.

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