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Samsung Galaxy S10e ve Huawei Mate 10 Pro Karşılaştırması

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Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e ve Huawei Mate 10 Pro Karşılaştırması
Samsung Galaxy S10e
TelefonSamsung Galaxy S10eHuawei Mate 10 Pro
Boyut142.5 x 70.5 x 8.1 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm
Ağırlık175 gram 178 gram
Ekran boyutu5.8 inç Super AMOLED ekran 6.0 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1080 x 2160 piksel (402 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 128 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSamsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 970
AnTuTu puanı 365.000 213.100
Ekran oranı
%85 %80.87
RAM6 GB6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) önÇift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön,
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm var Type-C, 3.5 mm yok
Su dayanıklılığı
IP68 IP67
Batarya3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj4000 mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10e mi Huawei Mate 10 Pro mu? Sonuç

Samsung S10e rakibinden daha kompakt, daha yüksek çözünürlüklü ve daha hızlı bir yonga setine sahip. IP68 su koruması sunuyor, yavaş çekim video desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi var. Aynı zamanda kablosuz şarj destekliyor.

Huawei Mate 10 Pro’ya bakıldığında ise çok daha büyük batarya kapasitesi ve biraz daha büyük ekranı ile göze çarpıyor. Fotoğraf performansında fazla bir fark yokken video tarafında aynı özellikleri sunmuyor. Ekran – gövde oranı ise yine S10e seviyesinde değil. Buna rağmen bizce Mate 10 Pro hala oldukça iyi bir satın alım gibi görünüyor. Fiyat farkını önemsemeyenler içinse S10e kesinlikle daha iyi.

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Samsung Galaxy S10e mi Huawei Mate 10 Pro mu? Sonuç
Huawei Mate 10 Pro

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