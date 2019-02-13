Samsung Galaxy S10e ve Huawei Mate 10 Pro Karşılaştırması

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Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10e

Telefon Samsung Galaxy S10e Huawei Mate 10 Pro Boyut 142.5 x 70.5 x 8.1 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm Ağırlık 175 gram 178 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 6.0 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel(570 ppi) 1080 x 2160 piksel (402 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 970 AnTuTu puanı 365.000 213.100 Ekran oranı

%85 %80.87 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön Çift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön, Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm var Type-C, 3.5 mm yok Su dayanıklılığı

IP68 IP67 Batarya 3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4000 mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10e mi Huawei Mate 10 Pro mu? Sonuç

Samsung S10e rakibinden daha kompakt, daha yüksek çözünürlüklü ve daha hızlı bir yonga setine sahip. IP68 su koruması sunuyor, yavaş çekim video desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi var. Aynı zamanda kablosuz şarj destekliyor.

Huawei Mate 10 Pro’ya bakıldığında ise çok daha büyük batarya kapasitesi ve biraz daha büyük ekranı ile göze çarpıyor. Fotoğraf performansında fazla bir fark yokken video tarafında aynı özellikleri sunmuyor. Ekran – gövde oranı ise yine S10e seviyesinde değil. Buna rağmen bizce Mate 10 Pro hala oldukça iyi bir satın alım gibi görünüyor. Fiyat farkını önemsemeyenler içinse S10e kesinlikle daha iyi.

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Huawei Mate 10 Pro

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