Samsung Galaxy S10e ve Huawei Mate 10 Pro Karşılaştırması

Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S10e karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei Mate 10 Pro ve Samsung Galaxy S10e Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10e
|Huawei Mate 10 Pro
|Boyut
|142.5 x 70.5 x 8.1 mm
|154.2 x 74.5 x 7.9 mm
|Ağırlık
|175 gram
|178 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|6.0 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel(570 ppi)
|1080 x 2160 piksel (402 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|HiSilicon Kirin 970
|AnTuTu puanı
|365.000
|213.100
|Ekran oranı
|%85
|%80.87
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön
|Çift 20 MP (f/1.6), 12 MP (f/1.6) arka, 8 MP (f/2.0) ön,
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm var
|Type-C, 3.5 mm yok
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP67
|Batarya
|3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|4000 mAh, Hızlı Şarj
Samsung Galaxy S10e mi Huawei Mate 10 Pro mu? Sonuç
Samsung S10e rakibinden daha kompakt, daha yüksek çözünürlüklü ve daha hızlı bir yonga setine sahip. IP68 su koruması sunuyor, yavaş çekim video desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi var. Aynı zamanda kablosuz şarj destekliyor.
Huawei Mate 10 Pro’ya bakıldığında ise çok daha büyük batarya kapasitesi ve biraz daha büyük ekranı ile göze çarpıyor. Fotoğraf performansında fazla bir fark yokken video tarafında aynı özellikleri sunmuyor. Ekran – gövde oranı ise yine S10e seviyesinde değil. Buna rağmen bizce Mate 10 Pro hala oldukça iyi bir satın alım gibi görünüyor. Fiyat farkını önemsemeyenler içinse S10e kesinlikle daha iyi.
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