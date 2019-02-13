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Spotify, sevmediğiniz bir sanatçının müziğini engelleyebileceğiniz bir özelliği şu anda beta aşamasında test ediyor. Seçenek muhtemelen herkesin telefonuna gelecek, ancak şimdilik testlerin devam etmesi gerekiyor. İyi haber şu ki, kullanımı oldukça kolay. Spotify‘da bir sanatçı nasıl engelleniyor bahsedelim.

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Spotify’da Sanatçıları Engellemek

Spotify’da bir sanatçının şarkılarını gizlemek mümkün

Bazen gerçekten belirli bir sanatçının müziğine dayanamıyor olabilirsiniz. Bu o kişiden tamamen hoşlanmadığınız anlamına gelmez ama çıkardığı müzikler size hitap etmiyor olabilir. Spotify yeni müzikleri ve sanatçıları keşfetmek için harika olsa da, tanınmış müzisyenlerin sürekli olarak karşınıza çıkıp durması rahatsız edici olabilir. Kullanıcılar, sevmedikleri parçaları veya müzisyenleri engelleme seçeneğine uzun süredir ihtiyaç duyuyordu. Spotify 2017 yılının sonlarında, böyle bir talebi kabul edemeyeceğini belirtti.

Görünüşe göre, bu durum şimdi değişti çünkü beta test kullanıcıları belirli bir sanatçıyı engelleme seçeneği açıkça görebiliyorlar. Bir sanatçıyı engellediğinizde, radyo istasyonlarında, listelerde ve hatta kütüphanenizde görünmezler. Ancak bir başkasının şarkısında karşınıza çıkabilir ki bu mantıklı.

Hepsinden iyisi, Spotify’da bir sanatçıyı engellemek inanılmaz derecede kolaydır. Sadece aşağıdakileri yapın:

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Öncelikle, uygulamanın altındaki arama simgesine dokunarak, arama çubuğuna engellemek istediğiniz sanatçının adını yazın.

Ardından, sanatçı profiline dokunun.

Şimdi sağ üstteki küçük simgeye dokunun.

Son olarak “Bu sanatçıyı çalma” seçeneğine dokunun.

Fikrinizi değiştirirseniz, o sanatçının sayfasına geri dönebilir ve menüye tekrar dokunup ardından “Bu sanatçıyı çalmaya izin ver” seçeneğine dokunabilirsiniz.

Ne yazık ki, yalnızca iPad’deki Spotify şu anda bu özelliğe sahip ve sanatçıları bloklamak çok kolay. Android’in beta programı ise henüz bu özelliğe sahip olmadı.

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