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Avenir Telecom, Energizer marka telefonları Ultimate serisi ile daha birinci sınıf bir segmente itiyor. Bundan önce çıkan Ultimate U620S Pop telefonu markanın markanın belirleyici karakteristik özelliğine sahip değil: Müthiş pil ömrü. 18.000 mAh bataryalı P18K ile bu durum değişiyor. Dünyanın en uzun pil ömrüne sahip telefonu olabilir.

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18.000 mAh Bataryalı Çerçevesiz Telefon: Energizer P18K

Yeni Energizer Power Max P18K bu durumu düzeltmek için burada. P18K’nın pili 18.000 mAh bataryaya dayanıyor. iPhone 8 bataryasına sahip P16K Pro’yu açık bir farkla geride bırakıyor. Telefon durmadan 4 gün müzik çalma, 2 gün video oynatma ve 50 günlük bekleme süresine sahip.

Telefon, 18W hızlı şarjı (USB Power Delivery 2.0) destekler ve bu ebattaki batarya kapasiteleri için hayati öneme sahiptir. P18K’yı güç bankası olarak da kullanabilir ve diğer telefonları ve aksesuarları şarj edebilirsiniz.

Telefonun kendisine gelince, daha büyük batarya (18.000 mAh’e 3.200 mAh) ve kalınlığı (18 mm’e 10.3 mm) hariç, U620S Pop ile aynı donanımı kullanıyor.

“Pop” ibaresi üstten açılır selfie kamera anlamına geliyor – çift 16 MP + 2 MP lens. Arkada üç kamera daha var, 12 MP + 5 MP + 2 MP ve 1080p video çekebiliyor (4K yok).

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Energizer Power Max P18K Pop, pop-up kamera kurulumu sayesinde çentik içermeyen 6.2 inç 1080p+ ekrana sahip ve Android 9 Pie ile geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla (ayrıca depolamayı iki katına çıkarabilen bir microSD yuvası) eşleştirilmiş bir MediaTek Helio P70 yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Cihazı şarj etmek için alt kısımda bir USB-C bağlantı noktası var (3,5 mm jak yok). P18K Pop bu yıl haziran ayında çıkış yapacak. Fiyatlandırma şimdilik bilinmemektedir, ancak telefon 25 yeni Energizer modeliyle birlikte MWC’de olacak ve o zaman daha fazla ayrıntı öğrenebiliriz.

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