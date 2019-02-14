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Android 9 Pie‘lı akıllı telefonlarda bilinmeyen kaynaklardan uygulama kurulumu işlemine olanak tanıyan seçeneği etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz.

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Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlere çeşitli kaynaklardan edinilen APK dosyalarını kurmak için Developer Options / Geliştirici Seçenekleri menüsünü etkinleştirip bu menüdeki Unknown Sources / Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini aktive etmek yeterli oluyordu.

Android işletim sistemli cihazlarda güvenliği sağlamak isteyen Google bu seçeneği kaldırdı. Tabii Google Play Store mağazası dışındaki kaynaklardan edinilen uygulamaları yüklemek hala mümkün. Etkinleştirilmesi gereken seçenek farklı bir menüde bulunuyor.

Android 9 Pie: Bilinmeyen Kaynaklardan Uygulama Kurulumu

Ele alacağımız aşamaların yalnızca Android Oreo ve Android Pie işletim sistemini çalıştıran mobil cihazlar için geçerli olduğunu unutmayın.

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Akıllı telefonunuzda Settings menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Apps & notifications seçeneğine girin.

seçeneğine girin. Arayüzde sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun.

Special access seçeneği ile devam edin.

seçeneği ile devam edin. Install unknown apps seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Buradan farklı uygulamalara bilinmeyen APK dosyalarının kurulumu için izin verebilirsiniz.

Örneğin My Files uygulaması aracılığıyla bir APK dosyası kurmak istediğinizi düşünelim. Listeden My Files uygulamasına dokunup karşınıza gelen arayüzdeki Allow from this source seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.

Gördüğünüz gibi Android 9 Pie işletim sistemli cihazlara çeşitli kaynaklardan edinilen uygulamaların kurulumu oldukça kolay. Fakat cihazınıza çeşitli zararlı yazılımların da bu yolla yüklenebileceğini unutmayın, bu noktada sorumluluk size ait.

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