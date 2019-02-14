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Samsung Galaxy Watch Active’in yüksek kaliteli yeni görselleri ortaya çıktı. Görüntüler iki şeyi doğruluyor: Akıllı saat One UI arayüzünü kullanıyor ve önceki modellerin aksine dönen bir çerçeve içermiyor.

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Samsung’un Android’li cihazlarında kullandığı One UI arayüzünü Tizen’e de getirmiş olması şaşırtıcı değil. Daha ferah ve temiz bir görünüm sunduğu açık. Samsung döner çerçeveden uzaklaştığından, One UI’ın kaydırma hareketleri ve cihazın yan tarafındaki iki düğmeyi kullanarak çalıştırılacağı anlaşılıyor.

One UI Arayüzünü Çalıştıran Samsung Galaxy Watch Active’den Yeni Görüntüler

Fotoğraf ve görsellerde hem arayüzler hem de farklı saat yüzlerinde koyu arka plan tercih edildiği göze çarpıyor. Bu tercih cihaza hem hoş bir görünüm kazandırıyor, hem de OLED ekranlı bir ürün olduğu için pil ömrüne katkıda bulunuyor.

Galaxy Watch Active’in günlük hedefleri öne çıkaran ve aktivite takip odaklı bir cihaz olması istenmiş. Cihaz önceki nesillere kıyasla daha fazla türden aktiviteyi analiz ederek takip edilebilmesini sağlıyor. Sürekli nabız takibi yapabildiğini ve bir anomali tespit ettiğinde kullanıcıya bildirdiğini belirtelim.

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Galaxy Watch Active’in 1.1 inç genişlikli AMOLED ekranı 360 x 360 piksel çözünürlük değerine sahip. Dört çekirdek işlemcili Exynos 9110 yongaseti, 768 MB RAM, 4 GB kapasiteli dahili depolama birimi, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS ve NFC içeriyor. 236 mAh kapasiteli pilden güç alan akıllı saat 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı yapıda tasarlanmış.

Galaxy Watch Active’in Galaxy S10, S10+ ve S10e akıllı telefonların da tanıtılacağı 20 Şubat’taki Unpacked etkinliğinde boy göstermesi bekleniyor.

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