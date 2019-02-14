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Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, Galaxy S9 ve Note 9 serisinin Android Pie güncellemesinin stabil sürümünü başarıyla almasının ardından şimdi de Galaxy S8 / S8+ ve Note 8’e Android Pie işletim sistemini getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu cihazlar bir süredir Android Pie Beta güncellemelerini almakta, Galaxy Note 8 akıllı telefon için dördüncü Android Pie güncellemesini paketi yayınlandı.

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Samsung Galaxy Note 8 Dördüncü Android Pie Beta Güncellemesini Alıyor

Ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere değişim notlarında hep hata düzeltmelerine değiniliyor. Cihazın bu ay içerisinde Android Pie stabil güncellemesini alması muhtemel.

Tabii güncelleme bildirimi tüm cihaz sahiplerine aynı anda ulaşmadığı için Galaxy Note 8 kullanıcılarının bir kısmı Android Pie güncellemesini muhtemelen Mart ayında indirip yükleyebilecek.

Galaxy Note 8 için dördüncü Android Pie Beta güncellemesinin 577 MB boyutunda olduğunu ve paketin N950FXXU5ZSB2 sürüm numarasına sahip olduğunu ifade edelim.

Eylül 2017’de raflardaki yerini alan Galaxy Note 8 akıllı telefon 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında. Cihazın 6.3 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2960 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Üründe Samsung’un 10 nm üretim teknolojili Exynos 8895 Octa yongaseti, 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 12 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

Kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkan Galaxy Note 8’in daha sonra Android 8.0 Oreo güncellemesini aldığını belirtelim.

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