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Samsung Gear S3 ve Gear Sport Tizen 4.0 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, beğenilen akıllı saatleri Gear S3 ve Gear Sport için Tizen 4.0’lı Value Pack güncellemesini yayınladı.

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Güncelleme ilk etapta ABD’deki cihazlar için yayınlanmıştı, son bilgiler güncellemenin Avrupa’daki cihaz sahiplerine de ulaşmaya başladığını işaret ediyor.

Güncelleme ile birlikte daha fazla egzersiz ve spor uygulaması türü, basitleştirilmiş uyku bildirimleri ve Settings ile Quick Panel menüleri için yenilenen arayüz geliyor.

Samsung Gear S3 ve Gear Sport Tizen 4.0 Güncellemesi

Taslak mesajların kaydedilmesi gibi önemli bir özellik daha var. MMS’i kullanıyorsanız, bu mesajları bildirim kapağı formunda görebileceksiniz ve animasyonlu görüntüler otomatik olarak oynatılacak. 1000’den fazla emoji de bizlerle.

Giyilebilir cihaz kullanıcıları için uyku takibi çok önemli. Gear S3 ve Gear Front artık Samsung Health widget’ında uyku aşamaları ile ilgili detaylı bilgiler görüntüleyebiliyor.

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Kullanıcıların belirli ortam ve zamanlarda dikkatinin dağılmasını önleyen yeni Theater ve Sleep modları sunuluyor. Quick Panel menüsünden modlar arasında kolayca geçiş sağlanabiliyor.

Telefon görüşmeleri sırasında diğer ekran / özellik ve uygulamaların kullanılabildiği de belirtilmiş.

İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, İtalya ve Fransa’da yaşayan kullanıcıların güncellemeyi indirebildiği bilinmekte. Güncelleme paketinin 299.7 MB boyutunda olduğunu ve R760XXU2DSA1/R760OXA2DSA1 sürüm numarasını taşıdığını ifade edelim.

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