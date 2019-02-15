PUBG Zombi Modu 19 Şubat’ta Telefonlara Geliyor

PUBG Mobile Zombies modunun yayınlanma tarihi, 0.11.0 güncellemesinin bir parçası olarak 19 Şubat olarak açıklandı. Oyunun bakımı çıkıştan bir gün önce 18 Şubat’ta gerçekleşecek. Buna ek olarak, PUBF Mobile Prime ve Prime Plus abonelikleri ile BC’yi UC’ye dönüştürme özelliğinin bu güncellemede atlandığı belirtiliyor. Geliştiriciler tamamen zombi moduna odaklanmış durumda. Dahası, Vikendi kar haritasındaki botlarda mevcut olmasına rağmen, G63C silahı da bu güncellemede eklenmeyebilir.
PUBG Zombi Modu 19 Şubat’ta Telefona Geliyor
Daha önce, Zombies Mode’un PUBG Mobile 0.11.0 güncellemesi ile 15 Şubat – 20 Şubat tarihleri arasında yayımlanacağı iddia edilmişti. Dolayısıyla bu bilgi doğrulandı. Bununla birlikte, Tencent’in henüz resmi bir açıklama yapmadığı konusunda uyaralım. Ancak sızıntı kaynağı geçmişte benzer olaylarda sağlam bir sicile sahip. PUBG Mobile Zombies Mode 0.11.0 güncellemesi detayları şöyle:
- Sanhok haritası için Tukshai
- Erangel haritasında yeni kar alanı
- Miramar ve Erangel haritasında yeni dinamik hava durumu
- Yeni death cam özelliği size nasıl öldüğünüzü gösterecek
- Zombies Mode / Zombi modu
- MK 47 Mutant tüfek
- Silahlar için lazer gösterge
- Vikendi için kar bisikleti
- Yeni dans ifadeleri
- Klasik Sesler
- PUBG Vikendi kar haritası betadan kalkar
Bununla birlikte, 0.11.0 güncellemesinden önce oyuncular betada geliştiricilere çok sayıda geri bildirimde bulundu. Keşfedilen ilk şey oyunun squad ile oynandığında çok daha kolay hale gelmesi. Tek başına oynayan kullanıcılar Tyrant gibi zorlu canavarları alt edemediğini belirttiler. PUBG Mobile’ın yeni zombi modu mekanik olarak Resident Evil 2‘nin birçok oynanış özelliğini örnek alıyor.
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