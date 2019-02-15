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Samsung, giriş ve orta seviye telefonlarını yeniden düzenliyor ve A serisini yeniden adlandırmak, devam eden çabaların bir parçası. Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50, daha iyi özelliklere sahip ve daha büyük ekranlara rağmen uygun fiyatlılar. Bunu biliyoruz, çünkü üçlünün teknik özellikleri bugün sızdırıldı, fiyatları ve çıkış tarihleri açıkladı.

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Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 ve Galaxy A10 Özellikleri



Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 ve Galaxy A10 özellikleri

Samsung Galaxy A50, Full HD+ çözünürlük ve ekranda bir parmak izi okuyucusu ile yüksek bir Super AMOLED ekrana sahip olacak. 25 MP FF f / 2.0 selfie kamerası için bir Infinity-U çentiği mevcut. Arka kamera üç lense ev sahipliği yapacak – 25 MP f / 1.7 ana lens, 5 MP derinlik sensörü ve 8 MP ultra geniş enstantane.

Galaxy A50‘deki çipset sekiz çekirdekli CPU ile Exynos 9610 olacak, 2.3 GHz hızında çalışacak. Bellek seçenekleri 4/64 GB ve 6/128 GB ve 512 GB’a kadar microSD yuvası mevcut. Telefondaki 3D Parlak Plastik arka kapak üç renkle sunulacak – Siyah, Beyaz, Mavi.

Sonra Samsung Galaxy A30, A50 ile aynı gövdeye sahip ancak çift kamera (16 MP + 5 MP geniş açı lens) ve Exynos 7904 yonga seti ile birlikte geliyor. Maalesef, Super AMOLED’i muhafaza etmesine rağmen, parmak izi tarayıcısı arka kapağa gidiyor. Bellek de biraz daha muhafazakar – 3/32 GB veya 4/64 GB. Infinity-U ekran çentiğinde 16 MP f / 1.9 özçekim kamerası bulunacak.



Samsung Galaxy A50 özellikleri

Galaxy A10 üçlü arasında en uygun telefon olacak. Siyah veya Altın renklerinde parlak plastik arka gövdeye sahip olacak ve 3 GB RAM ve 32 GB depolama ile birlikte Exynos 7884B yongasını sunacak. Çift SIM yuvası mevcut – bir nedenden dolayı “3 yuvalı” olsa bile. Ancak microSD yok. HD+ çözünürlüğüne sahip 6.2 inç Infinity-V ekran tüm cihazı kaplıyor.

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Galaxy A10’un kamerası AR çıkartma, Smart Beauty, Sahne Optimizasyonu vb. gibi birçok yeni moda özellikten yoksun. A10 tek bir 13 MP f / 1.9 lens ile geliyor. Galaxy J2 Core’un izinden gider ve Android Go Edition ile birlikte gelirse şaşırmayacağız. Ağabeyi A30 ve A50’den farklı olarak, bu telefonun 5W şarj desteği ve microUSB bağlantı noktası olacak.

Teknik özellik sayfası üç Galaxy A akıllı telefonundan bahsetmesine rağmen aslında Samsung Galaxy A ailesinin Galaxy A20 adında dördüncü bir üyesi daha olacak. Buna benzer şekilde Galaxy M30‘un da Galaxy M10 ve Galaxy M20 arasına katılması bekleniyor. Galaxy M telefonların özelliklerini sitemizde bulabilirsiniz.

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