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Samsung Galaxy Note 8 Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Hatırlayacağınız gibi birkaç gün önce Galaxy Note 8 akıllı telefon için Android Pie güncellemesinin dördüncü Beta paketi dağıtımdaydı. Son Beta güncellemesinden yalnızca üç gün sonra güncellemenin final versiyonu yayınlandı.

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Bulgaristan ve Slovakya’da yaşayan kullanıcılardan akıllı telefonlarına One UI arabirimini de getiren Android Pie güncellemesi bildirimini aldıkları yönünde bilgiler geldi. İlginç şekilde bu ülkelerde Android Pie Beta güncellemesine erişim imkanı bulunmuyordu.

Samsung Galaxy Note 8 Android 9.0 Pie Güncellemesi Dağıtımda

Güncelleme paketi Galaxy S8 akıllı telefonu N950FXXU5DSB2 yazılım versiyonuna taşıyor. Aynı zamanda Google’ın Şubat ayı Android güvenlik yamalarını da içeriyor.

Güncelleme bildirimi tüm akıllı telefon kullanıcılarına aynı anda ulaşmayacağı için diğer ülke ve bölgelerde yaşayan kullanıcıların biraz sabırlı olmaları ve bir süre daha beklemeleri gerekebilir.

Eylül 2017’de raflardaki yerini alan Galaxy Note 8 akıllı telefon 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında. Cihazın 6.3 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2960 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Üründe Samsung’un 10 nm üretim teknolojili Exynos 8895 Octa yongaseti, 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 12 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

Kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkan Galaxy Note 8’in daha sonra Android 8.0 Oreo güncellemesini aldığını belirtelim.

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