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Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’dan önce Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus akıllı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı. Xperia 10’un Qualcomm Snapdragon 630 SoC’ye sahip olduğu söyleniyor ve Xperia 10 Plus’ın ise Snapdragon 660 SoC ile geldiği söyleniyor. Yeni Sony premium telefonları 4K video desteği ve HiRes Ses gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca, Sony’nin geleneksel 3.5 mm kulaklık jakını taşıyacaklar. Özelliklerin yanı sıra, Xperia 10 ve Xperia 10 Plus fiyatları da çevrimiçi olarak ortaya çıktı. En son iddialar, Sony’nin Xperia XA3 serisini resmi olarak Xperia 10 ailesi olarak tanıtmaya hazır olduğu gösteriyor.

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Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Özellikleri

Xperia 10 modelinin 21:9 en boy oranıyla birlikte yaklaşık 6 inç full-HD+ (1080×2560 piksel) ekrana sahip olduğu söyleniyor. Kaputun altında, akıllı telefonun 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geldiği ve 1.8GHz’de çalışan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 SoC’ye sahip olduğu bildiriliyor. Dahili depolamayı genişletmek için bir microSD kart yuvası da olacak.

Görüntüleme yetenekleri açısından, Xperia 10‘un, özellikle derinlik algılama amacıyla, 13 megapiksel birincil sensör ve 5 megapiksel ikincil sensör ile birlikte çift arka kamera kurulumuna sahip olduğu söyleniyor. Telefonun ayrıca 4K video kaydını desteklediği ve 8 megapiksellik bir selfie kamerasıyla geldiği iddia ediliyor. Telefonun bataryası 2.870 mAh olacak.

Sony Xperia 10 Plus Özellikleri

Xperia 10’un aksine, Sony Xperia 10 Plus’ın 21:9 en boy oranı ile 6.5 inç full-HD+ ekrana sahip olduğu söyleniyor. Telefonun 2.2 GHz’de çalışan bir Snapdragon 660 SoC ile geldiği, 4 GB RAM ve microSD kart desteği sunduğu sızdırılanlar arasında. 64 GB dahili depolama alanı ayrıca önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Xperia X10 Plus’ın arka tarafında 12 megapiksel bir ana sensöre sahip olduğu ve Xperia X10‘dan çözünürlük açısından biraz daha düşük olduğu söyleniyor. Bokeh etkisi için ayrıca 8 megapiksel’lik bir ikincil sensör de bulunuyor.

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Xperia 10, Xperia 10 Plus fiyatları

Sony Xperia 10’un 349 fiyatıyla piyasaya çıkacağı söylenmiş. Xperia 10 Plus’ın ise 429 avro fiyat etiketi taşıyabileceği iddia ediliyor. Xperia 10 Plus’ın sızdırılan fiyatı daha önce 519 avro idi. Sony marketteki hareketliliğe bakarak değişikliğe gitmiş olabilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Xperia 10 ailesinin başlangıçta MWC 2019’da Xperia XA3 ismiyle tanıtılacağı söylendi, ancak yakın tarihli bir rapor Sony’nin resmi lansmandan önce telefonları yeniden adlandırdığı iddia edildi.

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