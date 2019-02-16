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Android akıllı telefonunuzda oynamak için yeni oyunlar mı arıyorsunuz? Bu durumda, Google Play’de normalde ücretli olan birçok oyunun ücretsiz olduğunu duymaktan memnuniyet duyabilirsiniz. Aşağıdaki Android oyunları sadece kısa süreliğine ücretsiz ve acele etseniz iyi olur.

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Bu Android Oyunları Kısa Süreliğine Ücretsiz

Bazı oyunlar birkaç günlüğüne ücretsizken diğerleri bir ya da iki gün daha ücretsiz olacak. O nedenle bazı oyunların tekrar ücretli hale geldiğini görebilirsiniz. Ancak acele etmişseniz en azından bir ya da ikisini ücretsizken indirebilirsiniz.

Reed

Sizi eski zamanlara götüren platformları seviyorsanız, Reed kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak. Reed’te, eski bir süper bilgisayar tarafından yaratılmış küçük bir yaratığın rolünü üstleniyorsunuz. Yaratıcınız sihirli küplerini kaybettiği için ölmek üzere (evet, garip geliyor) ve hayatta kalmak için tek umudunuz onları bulmak ve her şeyi bir araya getirmek.

CELL 13

CELL 13, 13 büyük seviye ve 65’in üzerinde eşsiz yapboz içeren fizik tabanlı bir bulmacadır. Portal 2’yi oynama şansınız olduysa, oyun farklı bir perspektifle oynanıyor ve oldukça hoşunuza gidebilir.

Orbt XL

Orbt XL, siz hayatta kaldıkça daha zorlayıcı olan, sonsuz ve hızlı tempolu bir arcade oyunu. Bir kara deliğin etrafında dönen bir gezegen olarak oynuyorsunuz. Amacınız engellerden kaçınırken yörüngede kalmak. Kara deliğe çok yaklaşırsanız, emilirsiniz ve oyun biter.

Timing Hero

Bu 8-bit oyun Mike Tyson’ın Punch-out oyunu ile Pokemon oyunu benzeri bir RPG karışımıdır. Oyun inanılmaz derecede basittir – karakteriniz için bir sınıf seçiyorsunuz ve ardından birbiri ardına canavarları öldürmekle görevli olarak bir arenaya atılıyorsunuz. Yaratıklar her canavarın katledilmesiyle daha da zorlaşır ve her 10 seviyede bir boss ile savaşırsınız.

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Lonely Hacker

Hacker olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyor musunuz? Eğer öyleyse, bu oyunu bir deneyin! Lonely Hacker, oyunculara açık dünya bir oyun alanı sunuyor.

Dead Bunker 2 HD

Dead Bunker 2 HD, birinci şahıs nişancı türünün bir üyesidir. Oyun genel olarak oldukça karanlık, bu yüzden çoğu zaman bölümler arasında gezinmek için el fenerinize güvenmek zorunda kalacaksınız.

Lost Treasure Hunt

Macera bulmaca türünde bir oyun. Korsan hazinesi bulmak için bir arayış içindesiniz ve yolculuğunuz sizi garip ama güzel bir adaya götürüyor. Kayıp hazinenin yerini keşfetmek için etrafınızı gezmenli, ipuçlarını bulmalı ve korsanların geride bıraktığı bulmacaları çözmelisiniz.

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