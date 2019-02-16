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Google, geliştiricilere gönderdiği e-postada sistem uygulamalarında otomatik güncelleme özelliğini test ettiğini duyurdu. Üstelik bu özellik Android’li yeni akıllı telefonunda Google hesabıyla oturum açmamış kullanıcıların cihazları için de geçerli olacak.

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Yeni otomatik güncelleme özelliği Android 5.0 Lollipop ve daha güncel Android versiyonlarını çalıştıran akıllı telefonlara girecek. Google geliştiricilerden hazırladıkları uygulamaların Google hesabı varken ve yokken çalışıp çalışmadığını doğrulamalarını istiyor.

Google, Sistem Uygulamaları İçin Otomatik Güncelleme Özelliğini Test Ediyor

Google eğer bu özelliğin kalıcı olması yönünde bir karara varacak olursa Android 5.0 Lollipop ve daha güncel Android versiyonlarını çalıştıran akıllı telefonlardaki sistem uygulamaları cihazda Google hesabıyla oturum açılmamış olsa dahi otomatik güncellenecek.

Sistem uygulamaları için otomatik güncelleme kullanıcıların bu uygulamalardaki yeniliklerden faydalanmalarının yolunu açacak. Bu araçların güncellenmesinin cihazları daha güvenli hale getireceğini söylememiz de mümkün.

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Android’li akıllı telefon satın alan kullanıcıların büyük çoğunluğu cihazı yapılandırırken Google hesaplarıyla oturum açtığı için bu yeniliğin çoğu kullanıcı için önem teşkil etmeyeceğini ifade edebiliriz. Google test sürecinin başladığını ve sistem uygulaması güncellemelerinin uyumlu cihazlara gönderilmeye başlandığını açıkladı.

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