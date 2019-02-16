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Motorola G6, G6 Play ve Z3 Play Android 9 Pie güncellemesi 13 Şubat itibariyle Brezilya’da yaşayan akıllı telefon kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

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Android Pie güncellemesi akıllı telefonlara daha temiz bir kullanıcı arayüzü ile pil ömrünü iyileştiren Adaptive battery ve yeniden tasarlanan bildirimler gibi özellikler getiriyor. Aynı zamanda yeni adaptif parlaklık kontrolü, geliştirilmiş ekran görüntüsü kontrolü, yenilenmiş ses kontrolü, yeni emoji’ler, performans artışı ve arka plan optimizasyonları bizlerle.

Motorola G6, G6 Play ve Z3 Play Android 9 Pie Güncellemesi

Moto G6 akıllı telefon Android Pie güncellemesini daha önce ABD’de almaya başlamıştı. Bu nedenle Android Pie güncellemesi bildirimi önümüzdeki haftalarda diğer ülke ve bölgelerde de Motorola cihazlara ulaştırılacaktır.

Güncellemeyi elle kontrol etmek isteyen kullanıcılar akıllı telefonlarında Settings > System Updates > Download and Install yolunu izleyebilir. Güncelleme erişilebilir durumda değilse en sondaki seçenek menüde belirmeyecektir.

Nisan 2018’de satışa sunulan Moto G6 akıllı telefonda 5.7 inç genişlikli 1080p IPS LCD ekran, Snapdragon 450 yongaseti, 3 GB / 4 GB RAM, 32 GB / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 12 MP + 5 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP / 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil mevcut.

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Moto G6 Play modeli 5.7 inç genişlikli 720p IPS LCD ekran,

Snapdragon 430 / Snapdragon 427 yongaseti, 2 GB / 3 GB RAM, 16 GB / 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 13 MP ana kamera, ön yüzde 5 MP / 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 4000 mAh kapasiteli pile sahip.

Moto Z3 Play’in 6 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2160 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 636 yongaseti güç veriyor. 4 GB RAM + 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi / 6 GB RAM + 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi ile gelen seçenekler var. Arka kısımda 12 MP + 5 MP çift kamera kurulumu, önde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil hazır.

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