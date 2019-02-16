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Nokia 6 ve Nokia 8 Android Pie güncellemesi ile ilgili önemli yeni bilgiler var. Nokia 8 akıllı telefon geçtiğimiz Aralık ayında Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini almaya başlamıştı fakat Hindistan’da yaşayan kullanıcılar maalesef güncellemeyi alamadı.

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Juho Sarvikas’ın Twitter’dan paylaştığı bilgiye göre Hindistan’daki Nokia 8 sahipleri önümüzdeki haftadan itibaren Android Pie güncellemesini akıllı telefonlarına indirebilecek.

Nokia 6 ve Nokia 8 Android Pie Güncellemesi Geliyor

Firmanın CPO’su ek olarak Nokia 6 akıllı telefonun da Mobil Dünya Kongresi’nden önce Android Pie güncellemesini alacağını duyurdu.

Sarvikas elbette geliştirici ekibinin olası bir bug tespitinde güncellemenin yayınlanma tarihinin ertelenebileceğini de ifade etti.

Ekim 2017’de satışa sunulan Nokia 8 akıllı telefon 151.5 x 73.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında. Cihazın 5.3 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip.

Akıllı telefonda Qualcomm’un 10 nm üretim teknolojili Snapdragon 835 yongaseti, 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 13 MP + 13 MP çözünürlükte çift kamera kurulumu, ön yüzde 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3090 mAh kapsiteli pil gibi bileşenler bulunmakta.

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Nokia 8 kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu ve sonrasında Android 8.1 Oreo işletim sistemi güncellemesini almıştı.

Nokia 6 akıllı telefon 154 x 75.8 x 7.9 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Çift SIM destekli akıllı telefona Qualcomm’un giriş seviyesi Snapdragon 430 yongaseti güç veriyor. Bu yonga sekiz çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemci ve Adreno 505 grafik işlemcisine ev sahipliği yapmakta.

Akıllı telefonun 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi ile 4 GB RAM + 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi içeren versiyonları bulunmakta. Depolama alanı 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartlarla genişletilebiliyor. MicroSD kart yuvası SIM 2 yuvasını kullanmakta. Arka yüzde 16 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde ise 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası bulunmakta.

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