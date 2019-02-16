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Samsung Galaxy S10+ benchmark puanı belli oldu. Bu haftanın başlarında Galaxy S10 üçlüsünün son ayrıntılı özelliklerini aldık. Bunlar arasında en yüksek konfigürasyonda 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip Galaxy S10+ dikkat çekmişti. AnTuTu ve Geekbench’de telefonun global versiyonu olan SM-G975F modeli ile bir test gerçekleştirildi. Ulaşılan sonuçlar ise bir Android akıllı telefon için olağanüstü derecede yüksek.

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Samsung Galaxy S10+ Benchmark Puanı Belli Oldu

Samsung Galaxy S10+ benchmark puanı

Tek çekirdekli performans, Galaxy S9+’ın bir yıl önce gösterdiği sonuçtan yaklaşık %20 daha yüksek. 9000‘in üzerinde seyreden çoklu çekirdek performansında da bir gelişme var. Çipini her benchmark uygulamasına özel olarak hızlandıran Huawei’in Kirin 980 yonga seti ile eşleşebiliyor.

Samsung S10+ AnTuTu puanı bu durumda 326.185 oluyor. Bu puan CPU, GPU, UI ve hafıza testlerini içeriyor. AnTuTu, 2019 Ocak’ın en hızlı Android telefonlarını listelediğinde Çin’in nubia Red Magic Mars’ı 320.000’den fazla puanla herkesin önüne geçmişti. Galaxy S10+ çıkış tarihi 20 Şubat’taki resmi tanıtımdan sonra mart ayında gerçekleşecek.

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