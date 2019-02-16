Samsung Galaxy S10 ve Xiaomi Mi 9 Karşılaştırması

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Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle birbirlerinin rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması
Samsung S10
TelefonSamsung Galaxy S10Xiaomi Mi 9
Boyut148.9 x 70.9 x 7.8 mm 155 x 75 x 7.6 mm
Ağırlık175 gram 185 gram
Ekran boyutu6.1 inç Super AMOLED ekran 6.4 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 3040 piksel (551 ppi) 1.080x 2280 piksel (394 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie)
Depolama alanı
128 GB 128 GB
MicroSD kartVar Var
İşlemciExynos 9820Snapdragon 855
AnTuTu puanı 365.000 365.000
Ekran oranı
%88 %88
RAM6 GB 6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Üçlü arka kamera: 48 MP + 16 MP, 12 MP + bokeh kamera ve 24 MP ön kamera
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX Bluetooth 5, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm var USB Type-C, 3.5mm yok
Su dayanıklılığı
IP68 Yok
Batarya3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3500 mAh, 32W Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10 mu Xiaomi Mi 9 mu? Sonuç

Galaxy S10 IP68 su koruması, 3.5 mm kulaklık yuvası ve 175 gram ile daha hafif gövdesiyle dikkat çekiyor. Xiaomi Mi 9 ise rakibiyle aynı pil kapasitesine sahip ancak 6.1 yerine 6.4 inç gibi dev bir ekranla geliyor. Kamera ve video çekim tarafında da oldukça başarılı. Bizce Xiaomi Mi 9 daha iyi bir satın alım olacaktır.

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